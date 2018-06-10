В Сингапуре вершится история: лидеры США и КНДР впервые сядут за стол переговоров

СИНГАПУР, 10 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп с шестичасовой разницей прибыли в воскресенье в Сингапур. Их предстоящая встреча обещает быть исторической: еще ни разу руководители этих государств не садились за стол переговоров.
Незадолго до вылета из Ла Мальбе, где проходило заседание "семерки", американский президент заявил, что отправляется на встречу с Ким Чен Ыном хорошо подготовленным и с чувством уверенности.
"Такие действия редко когда предпринимались ранее, и это в какой-то мере неизвестная область, - отметил он. - Но я чувствую себя уверенно, я считаю, что Ким Чен Ын хочет сделать нечто великое для своей страны. Это - возможность, и такой возможности у него больше не будет. Я действительно считаю, что он хочет сделать что-то позитивное для своего народа, для его семьи, для него самого".
По словам Трампа, предстоящая встреча в Сингапуре открывает перед лидером КНДР "такие возможности, которые редко кому предоставляются". "Он действительно может сделать великой эту страну великих людей", - продолжил президент. "Мы будем внимательно следить за происходящим и будем сохранять бдительность, - добавил Трамп. - Думаю, что Южная Корея, Япония, Китай и многие другие страны поддерживают то, что сейчас происходит, и это поможет".
В субботу, выступая на саммите Группы семи в Канаде, Трамп заявил, что ему "уже на первых минутах переговоров станет ясно, приведут ли они к желаемому результату". Как отметил президент, он это "сразу почувствует". По словам Трампа, он прервет встречу, если решит, что Ким Чен Ын не настроен вести "серьезные переговоры".
Между тем, по данным источников агентства Bloomberg, Трамп планирует в самом начале переговоров кратко побеседовать с Ким Чен Ыном с глазу на глаз без присутствия других членов делегаций двух стран. Вместе с ними в комнате в этот момент будут находиться только переводчики.
Лишь затем к лидерам присоединятся их ближайшие помощники, пишет Bloomberg. Со стороны президента США в число таких лиц будут входить, в частности, госсекретарь Майкл Помпео и помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.
Как ожидается, встреча начнется во вторник 09:00 по местному времени (04:00 мск) в гостинице Capella на острове Сентоса и, по словам американских источников, ее планируется завершить вечером в тот же день. Как они отмечают, саммит вряд ли продолжится в среду. Если все пройдет хорошо, ожидается, что стороны могут выступить с совместным заявлением. Однако уже в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Ким Чен Ын планирует вылететь из Сингапура во вторник в 14:00 по по местному времени (09:00 мск).
О том, принесет ли мир на Корейский полуостров встреча Ким Чен Ына и Трампа на острове "мира и спокойствия" - именно так с малайского переводится Сентоса - политики, эксперты, журналисты со всего мира горячо спорят уже несколько недель. Сингапур как принимающая сторона сделал все возможное, чтобы саммит стал точкой отсчета урегулирования кризиса на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.
Как рассказал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, на подготовку и проведение встречи было потрачено около $15 млн. Однако он считает, что подобные инвестиции в мирный процесс непременно окупятся. "Мы готовы заплатить за саммит, это наш вклад в международное предприятие, в котором наша сторона очень заинтересована", - резюмировал премьер. Как стало известно ТАСС, в общей сложности к обеспечению безопасности привлечены более 23 тыс. сотрудников сил правопорядка. Полиции помогают сотрудники частных охранных предприятий, военнослужащие и непальские воины-гуркхи.
После долгих согласований для саммита была выбрана гостиница Capella. Там находятся два здания, выполненные в колониальном стиле. В конце XIX века там располагался клуб британских офицеров, расквартированных в Сингапуре. Гостиница в современном виде была открыта в 2009 году, проект разрабатывал британский архитектор Норман Фостер. Там находится 112 номеров и несколько отдельных вилл, минимальная стоимость проживания - около $700, максимальная - $10 тыс.
Гостиницу часто выбирают для организации свадеб, поскольку там находится единственный в стране круговой банкетный зал, площадью 800 км метров, способный вместить до 400 гостей. Непосредственно здание гостиницы расположено примерно в 1 км от въезда на территорию, площадью 12 га.
Стороны не сообщали о предполагаемых результатах саммита, Трамп даже заявил, что вообще не намерен подписывать никаких документов по итогам встречи. Однако международные наблюдатели сходятся во мнении, что сам факт прямых переговоров между лидерами США и КНДР в данной ситуации может оказаться важнее подписания любых документов или принятия каких-либо коммюнике. Личная встреча Трампа и Ким Чен Ына имеет все шансы открыть новую страницу в двусторонних отношениях.