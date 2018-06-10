В Сингапуре вершится история: лидеры США и КНДР впервые сядут за стол переговоров

СИНГАПУР, 10 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп с шестичасовой разницей прибыли в воскресенье в Сингапур. Их предстоящая встреча обещает быть исторической: еще ни разу руководители этих государств не садились за стол переговоров.

Незадолго до вылета из Ла Мальбе, где проходило заседание "семерки", американский президент заявил, что отправляется на встречу с Ким Чен Ыном хорошо подготовленным и с чувством уверенности.

"Такие действия редко когда предпринимались ранее, и это в какой-то мере неизвестная область, - отметил он. - Но я чувствую себя уверенно, я считаю, что Ким Чен Ын хочет сделать нечто великое для своей страны. Это - возможность, и такой возможности у него больше не будет. Я действительно считаю, что он хочет сделать что-то позитивное для своего народа, для его семьи, для него самого".

По словам Трампа, предстоящая встреча в Сингапуре открывает перед лидером КНДР "такие возможности, которые редко кому предоставляются". "Он действительно может сделать великой эту страну великих людей", - продолжил президент. "Мы будем внимательно следить за происходящим и будем сохранять бдительность, - добавил Трамп. - Думаю, что Южная Корея, Япония, Китай и многие другие страны поддерживают то, что сейчас происходит, и это поможет".

Как пройдет встреча

В субботу, выступая на саммите Группы семи в Канаде, Трамп заявил, что ему "уже на первых минутах переговоров станет ясно, приведут ли они к желаемому результату". Как отметил президент, он это "сразу почувствует". По словам Трампа, он прервет встречу, если решит, что Ким Чен Ын не настроен вести "серьезные переговоры".

YouTube/ТАСС

Между тем, по данным источников агентства Bloomberg, Трамп планирует в самом начале переговоров кратко побеседовать с Ким Чен Ыном с глазу на глаз без присутствия других членов делегаций двух стран. Вместе с ними в комнате в этот момент будут находиться только переводчики.

Лишь затем к лидерам присоединятся их ближайшие помощники, пишет Bloomberg. Со стороны президента США в число таких лиц будут входить, в частности, госсекретарь Майкл Помпео и помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Как ожидается, встреча начнется во вторник 09:00 по местному времени (04:00 мск) в гостинице Capella на острове Сентоса и, по словам американских источников, ее планируется завершить вечером в тот же день. Как они отмечают, саммит вряд ли продолжится в среду. Если все пройдет хорошо, ожидается, что стороны могут выступить с совместным заявлением. Однако уже в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Ким Чен Ын планирует вылететь из Сингапура во вторник в 14:00 по по местному времени (09:00 мск).

Остров примирения

О том, принесет ли мир на Корейский полуостров встреча Ким Чен Ына и Трампа на острове "мира и спокойствия" - именно так с малайского переводится Сентоса - политики, эксперты, журналисты со всего мира горячо спорят уже несколько недель. Сингапур как принимающая сторона сделал все возможное, чтобы саммит стал точкой отсчета урегулирования кризиса на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.

Как рассказал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, на подготовку и проведение встречи было потрачено около $15 млн. Однако он считает, что подобные инвестиции в мирный процесс непременно окупятся. "Мы готовы заплатить за саммит, это наш вклад в международное предприятие, в котором наша сторона очень заинтересована", - резюмировал премьер. Как стало известно ТАСС, в общей сложности к обеспечению безопасности привлечены более 23 тыс. сотрудников сил правопорядка. Полиции помогают сотрудники частных охранных предприятий, военнослужащие и непальские воины-гуркхи.

После долгих согласований для саммита была выбрана гостиница Capella. Там находятся два здания, выполненные в колониальном стиле. В конце XIX века там располагался клуб британских офицеров, расквартированных в Сингапуре. Гостиница в современном виде была открыта в 2009 году, проект разрабатывал британский архитектор Норман Фостер. Там находится 112 номеров и несколько отдельных вилл, минимальная стоимость проживания - около $700, максимальная - $10 тыс.

Гостиницу часто выбирают для организации свадеб, поскольку там находится единственный в стране круговой банкетный зал, площадью 800 км метров, способный вместить до 400 гостей. Непосредственно здание гостиницы расположено примерно в 1 км от въезда на территорию, площадью 12 га.

Сохранить оптимизм по итогам

Стороны не сообщали о предполагаемых результатах саммита, Трамп даже заявил, что вообще не намерен подписывать никаких документов по итогам встречи. Однако международные наблюдатели сходятся во мнении, что сам факт прямых переговоров между лидерами США и КНДР в данной ситуации может оказаться важнее подписания любых документов или принятия каких-либо коммюнике. Личная встреча Трампа и Ким Чен Ына имеет все шансы открыть новую страницу в двусторонних отношениях.