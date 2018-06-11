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Глава МИД Сингапура не исключает, что саммит США - КНДР может продлиться два дня

Международная панорама
11 июня, 10:50 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 11, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын может покинуть Сингапур спустя несколько часов после встречи с Дональдом Трампом

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СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан не исключил, что запланированный на 12 июня саммит США - КНДР может быть продлен на один день.

"Давайте посмотрим, к каким соглашениям или, по крайней мере, предварительным соглашениям они [участники саммита] могут прийти во вторник или в среду", - заявил он в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, выдержки из которого опубликовало в понедельник внешнеполитическое ведомство республики.

По его словам, предстоящая встреча "станет только первым шагом в длительном и сложном процессе. Сам факт, что встреча проходит, уже является положительным моментом", указал глава МИД. Он считает, что "успехом можно считать начало деэскалации напряженности, которая в свою очередь будет сопровождаться предоставлением гарантий с двух сторон, уменьшением военной угрозы, повышением перспектив экономического развития".

Организация саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном стала для Сингапура самой серьезной операцией в сфере обеспечения безопасности международных мероприятий, заявил Балакришнан.

"Я не буду вдаваться в детали, но думаю, что, скорее всего, это наша самая серьезная операция в сфере обеспечения безопасности какого-либо международного мероприятия, проходящего в Сингапуре", - отметил он. Балакришнан объяснил это важностью самого события и напряженной международной обстановкой. "Терроризм и экстремизм отчетливо видны и представляют угрозу", - добавил он. Глава МИД при этом подчеркнул, что "полиция, правоохранительные органы и армия страны полностью готовы" к любой ситуации.

Балакришнан подчеркнул важную роль, которую сыграла Россия при подготовке саммита США - КНДР. "Более того, есть Россия и Япония, которые также внесли свой вклад для [достижения] этого результата", - сказал он. "По этой причине это может быть тот редкий, единственный в жизни момент, когда все звезды сошлись", - добавил министр.

По его словам, ключевую роль в том, что саммит между США и КНДР был запланирован, сыграл президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

"Аналогично будет в том случае, если вы рассмотрите в этом отношении КНР. Китай внес очень важный вклад, возможно, не такой очевидный и заметный, однако он заключается в том, как он повел себя в СБ ООН и в частной дипломатии с КНДР", - указал глава сингапурского МИД.

Как ранее сообщили в Белом доме, начало встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном запланировано на 09:00 по местному времени (04:00 мск). Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Ким Чен Ын планирует вылететь из Сингапура в 14:00 по местному времени (09:00 мск).

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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