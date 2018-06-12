Саммит США - КНДР. Онлайн

ТАСС/Ruptly
В сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, через час пройдут переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Это первая встреча на высшем уровне в истории американо-северокорейских отношений.
Она продлится 45 минут, затем последуют полуторачасовые переговоры в расширенном составе. Как ожидается, политики обсудят перспективы денуклеаризации Корейского полуострова, а также установление новых отношений между КНДР и США.
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Трамп выехал из гостиницы на встречу с Ким Чен Ыном.02:43:24 12.06.2018 02:32:12 12.06.2018
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Эксперт школы права и дипломатии при Университете Тафтса в штате Массачусетс Сон Юн Ли считает, что Трампу не стоит полагаться на свое чутье и опыт заключения бизнес-сделок на переговорах в Сингапуре.
Он скептически расценил заявление президента США о том, что тот в первую минуту общения безошибочно определит, насколько серьезно Ким Чен Ын настроен на переговоры.02:06:17 12.06.2018
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