Саммит США - КНДР. Онлайн

ТАСС/Ruptly

В сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, через час пройдут переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Это первая встреча на высшем уровне в истории американо-северокорейских отношений.

Она продлится 45 минут, затем последуют полуторачасовые переговоры в расширенном составе. Как ожидается, политики обсудят перспективы денуклеаризации Корейского полуострова, а также установление новых отношений между КНДР и США.

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