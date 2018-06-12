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Саммит США - КНДР. Онлайн

Международная панорама
12 июня, 2:06 дата обновления: 12 июня, 3:48 UTC+3

В Сингапуре через час пройдет первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын планируют обсудить перспективы денуклеаризации Корейского полуострова

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ТАСС/Ruptly

В сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, через час пройдут переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Это первая встреча на высшем уровне в истории американо-северокорейских отношений.

Она продлится 45 минут, затем последуют полуторачасовые переговоры в расширенном составе. Как ожидается, политики обсудят перспективы денуклеаризации Корейского полуострова, а также установление новых отношений между КНДР и США.

03:49:21 12.06.2018

Сенат пошлет наблюдателей на будущие раунды переговоров США - КНДР, сообщает CNN со ссылкой на сенатора Джеймса Риша.

03:45:21 12.06.2018

Трамп сообщил, что у его экономического советника Лоуренса Кадлоу случился сердечный приступ.

03:41:44 12.06.2018 03:27:21 12.06.2018

 Лидер КНДР тоже уже находится на острове Сентоса.

03:13:52 12.06.2018

Президент США уже прибыл на место встречи.

03:13:43 12.06.2018

Ким Чен Ын также направился в Capella.

03:03:48 12.06.2018

Трамп выехал из гостиницы на встречу с Ким Чен Ыном.

02:43:24 12.06.2018 02:32:12 12.06.2018

США хотели бы добиться от КНДР отказа от ядерного оружия в течение двух лет, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации.

02:22:14 12.06.2018

Эксперт школы права и дипломатии при Университете Тафтса в штате Массачусетс Сон Юн Ли считает, что Трампу не стоит полагаться на свое чутье и опыт заключения бизнес-сделок на переговорах в Сингапуре.

Он скептически расценил заявление президента США о том, что тот в первую минуту общения безошибочно определит, насколько серьезно Ким Чен Ын настроен на переговоры.

02:06:17 12.06.2018

В ходе прогулки по Сингапуру Ким Чен Ын остался под впечатлением от высокого уровня развития страны.

02:04:30 12.06.2018 02:03:54 12.06.2018

Проект итогового коммюнике саммита США - КНДР включает три раздела: вопросы денуклеаризации, гарантии безопасности для КНДР и перечень мер, которые должны принять обе стороны, сообщает газета The New York Times.

02:02:24 12.06.2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп прибыли в Сингапур еще в воскресенье. Международные наблюдатели сходятся во мнении, что сам факт прямых переговоров в данной ситуации уже может оказаться важнее подписания любых документов или принятия каких-либо коммюнике по итогам встречи.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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