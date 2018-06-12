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Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

Международная панорама
12 июня, 4:04 дата обновления: 12 июня, 4:40 UTC+3

Лидеры США и КНДР обменялись рукопожатием

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре и обменялись 12-секундным рукопожатием.

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Как передает корреспондент ТАСС из медиа-центра, политики слегка улыбались. Кроме того, президент Соединенных Штатов несколько раз похлопал Ким Чен Ына по плечу и предложил пройти для продолжения встречи тет-а-тет.

По пути в библиотеку Трамп несколько раз приобнял лидера КНДР. В первые несколько секунд встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын выглядели несколько напряженно, однако по пути на личную встречу президент США о чем-то пошутил, что вызвало смех у Ким Чен Ына.

Направляясь на переговоры, главы двух государств общались без переводчиков.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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