Ядерная программа КНДР: БРИКС призывает к диалогу, США не исключают военный ответ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС, участвующие в саммите организации в Китае, осудили проведенное в КНДР ядерное испытание и высказались за мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова посредством прямого диалога с участием всех заинтересованных сторон. США же не исключили возможности применения против КНДР ядерного оружия, а в Сеуле заявили, что продолжат развертывание на территории Южной Кореи американского комплекса противоракетной обороны.

Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание, чтобы обсудить возможный ответ международного сообщества на проведенное Пхеньяном ядерное испытание.

БРИКС за мирный диалог

КНДР в воскресенье 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Сразу после известия о ядерных испытаниях лидеры России, КНР, США, Японии и ряда других стран провели серию консультаций, единодушно осудив действия Пхеньяна, но при этом высказали разные точки зрения по поводу путей урегулирования проблемы.

Обсуждение ядерной проблемы Корейского полуострова было продолжено в понедельник на саммите БРИКС в КНР. Лидеры России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР осудили действия КНДР, призвав к решению вопроса исключительно мирным средствами.

"Мы решительно осуждаем проведенное КНДР ядерное испытание. Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с неослабевающей напряженностью вокруг сохраняющейся на протяжении долгого времени ядерной проблемы на Корейском полуострове и подчеркиваем, что она может быть решена только мирными средствами и посредством прямого диалога всех заинтересованных сторон", - говорится в декларации, принятой лидерами "пятерки".

Москва против эскалации

От опрометчивых шагов в регионе Корейского полуострова, которые могут привести к военному взрыву, предостерег заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Места для эскалации не должно быть. Те, кто сильнее и умнее, должны проявлять сдержанность. В нынешней ситуации любой опрометчивый шаг может привести просто к взрыву - взрыву политическому, взрыву военному, а совсем не тому испытательному ядерному взрыву, который проведен и отражает нарастающую тенденцию к осложнению ситуации в Северо-Восточной Азии", - сказал замминистра, общаясь с журналистами в кулуарах саммита БРИКС.

Рябков также отметил, что единственным путем урегулирования кризиса вокруг КНДР остается политико-дипломатический. "Мы считаем, что Пхеньян должен прекратить провокационные действия, которые дестабилизируют обстановку, но, сказав это, не могу не отметить, что единственным способом решения этого затянувшегося кризиса является политико-дипломатический", - сказал замглавы российского МИД.

Пекин за мирные методы

Твердую приверженность Китая мирным методам урегулирования ситуации на Корейском полуострове и отказ Пекина от силового давления на КНДР подтвердил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы неоднократно и прежде заявляли, что решение проблемы путем насилия не присутствует в перечне методов, которые Китай применяет при урегулировании ситуации [на Корейском полуострове]", - заявил дипломат на брифинге. Так он ответил на вопрос журналистов о том, возможно ли вторжение Народно-освободительной армии Китая в КНДР в случае чрезмерной эскалации.

Китайские власти, по словам представителя МИД КНР, верят, что переговоры в формате "шестерки" с участием России, КНДР, Республики Корея, Китая, США и Японии по урегулированию проблемы Корейского полуострова по-прежнему актуальны.

"Наша позиция по шестисторонним переговорам не претерпела изменений. Китай заинтересован в скорейшей разморозке этого формата взаимодействия, это не только наше пожелание - аналогичной позиции придерживается Совет Безопасности ООН и широкие круги международной общественности", - подчеркнул дипломат.

Он также предостерег Пхеньян от шагов, которые могли бы привести к дальнейшему обострению ситуации. "Мы надеемся, что в сложившейся ситуации все заинтересованные стороны проявят хладнокровие. Особенно это касается КНДР - не стоит продолжать нагнетать обстановку", - сказал представитель МИД КНР.

Вашингтон говорит с позиций силы

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил о готовности применить в случае необходимости против КНДР ядерное оружие.

Об этом сообщила по итогам состоявшейся в воскресенье беседы двух лидеров пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, "президент Трамп подтвердил обязательство" защищать континентальную часть США, другие американские территории "и союзников с применением полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей", имеющихся в распоряжении Вашингтона. По информации пресс-службы Белого дома, Трамп и Абэ "осудили продолжающиеся дестабилизирующие и провокационные действия Северной Кореи", а также подтвердили "нерушимые оборонные обязательства двух стран" друг перед другом и условились "продолжать тесное сотрудничество".

Ранее шеф Пентагона Джеймс Мэттис предупредил, что США готовы ответить на возможные угрозы со стороны КНДР, в том числе адресованные американским союзникам, масштабным применением военной силы. Руководитель американского военного ведомства сделал это заявление перед телекамерами в Белом доме по завершении состоявшегося там под руководством Трампа экстренного совещания администрации США, которое было посвящено рассмотрению вариантов дальнейших действий в связи с проведением Пхеньяном нового ядерного испытания.

Одновременно Мэттис заверил, что США не стремятся к "тотальному уничтожению Северной Кореи".

Сеул укрепляет оборону

В ответ на проведенное Пхеньяном ядерное испытание, а также обнаруженные разведкой "признаки дальнейших возможных пусков баллистических ракет" Южная Корея провела собственные учения с использованием баллистической ракеты.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

По информации агентства Yonhap, маневры предполагали запуск баллистической ракеты Hyunmoo, также были задействованы истребители F-15K. В штабе учений отметили, что ракета поразила цель в Японском море. Там также отметили, что по легенде учений целью удара являлся ядерный полигон Пхунгери на территории КНДР.

По данным того же агентства, Сеул и Вашингтон обсуждают возможность размещения американского атомного авианосца и стратегических бомбардировщиков на южнокорейской территории в ответ на последнее ядерное испытание КНДР. Министерство национальной обороны Южной Кореи планирует провести в этом месяце односторонние учения, которые будут включать использование высокоточных крылатых ракет Taurus класса "воздух - поверхность", размещенных на истребителях F-15K.

Минобороны сообщило также, что в Южной Корее будет продолжено развертывание еще четырех установок американского комплекса ПРО THAAD вдобавок к имеющимся двум. "Оставшиеся установки будут в ближайшее время развернуты в соответствии с договоренностями между Южной Кореей и США, чтобы противостоять прогрессирующим ядерным и ракетным угрозам со стороны Севера", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее в понедельник министерство охраны окружающей среды Республики Корея согласилось на размещение в стране американского комплекса ПРО после проведения дополнительных экологических проверок.

По словам Сергея Рябкова, развертывание американских ракетных комплексов в Южной Корее и Японии может вынудить Россию принять ответные меры.

"То, что происходит непосредственно у наших границ в плане наращивания потенциала ПРО, а речь не только о республике Корея, но, как я понимаю, и о Японии, мы преломляем к нашим собственным возможностям с точки зрения развития военного потенциала в этой сфере", - сказал замглавы МИД РФ. "Если все это будет происходить такими тревожными темпами, неизбежно в какой-то момент встанет, наверное, вопрос и о нашем реагировании в военном смысле слова, в создании каких-то контрбалансов", - добавил он.

Совбез ООН готовится к ответу

Совет Безопасности ООН соберется в Нью-Йорке в понедельник в 10:00 (17:00 мск) на открытое экстренное заседание, чтобы выработать позицию в ответ на проведенное КНДР ядерное испытание. По мнению экспертов, США, Великобритания, Франция и ряд других стран будут настаивать на ужесточении санкций в отношении Пхеньяна. Москва и Пекин намерены отстаивать идею дипломатического урегулирования.

По словам Рябкова, Россия будет настаивать на включение в текст резолюции СБ ООН по КНДР положений о необходимости поиска политического решения и недопустимости односторонних санкций.

"Я хочу подчеркнуть, что для нас все более актуальной становится задача включения в каждую резолюцию СБ ООН, которая имеет санкционный компонент, что ни одна страна не имеет права принимать односторонние санкции и односторонние меры принуждения к другой стране сверх того или помимо того, что зафиксировано в этой резолюции", - сказал дипломат. "Второй компонент, на котором мы будем настаивать, касается императивности поиска политического решения", - добавил он.

Замминистра отметил, что многие участники обсуждения северокорейской проблемы имеют определенное влияние на КНДР. По его словам, на Пхеньян можно повлиять, выдвинув реалистичные предложения о диалоге, "и здесь очень многое зависит от наших американских коллег, которые, к сожалению, до сих пор в большей степени склонны говорить языком санкций, языком угроз, чем искать решения с помощью дипломатических приемов".

"Поэтому представлять дело так, что кто-то может больше надавить, кто-то меньше - значит играть не в пользу политического решения. Об этом мы тоже говорим совершенно открыто и прямо, в том числе американским коллегам", - сказал Рябков.