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Пентагон: США готовы ответить на угрозы КНДР масштабным применением военной силы

Международная панорама
3 сентября, 22:42 дата обновления: 3 сентября, 23:02 UTC+3 ВАШИНГТОН 3, сентября. /ТАСС

Министр обороны США Джеймс Мэттис подчеркнул, что у Вашингтона есть много вариантов действий для "тотального уничтожения Северной Кореи", однако он не стремится к этому

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Министр обороны США Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. США готовы ответить на возможные угрозы со стороны КНДР, в том числе адресованные американским союзникам, масштабным применением военной силы. С таким предупреждением выступил в воскресенье министр обороны США Джеймс Мэттис.

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"На любые угрозы США и их территориям, в том числе Гуаму, или их союзникам будет дан массированный военный ответ. Ответ как эффективный, так и подавляющий", - заявил руководитель американского военного ведомства. Он вышел к телекамерам в Белом доме по завершении состоявшегося там под руководством президента Дональда Трампа экстренного совещания верхушки администрации США, которое было посвящено рассмотрению вариантов дальнейших действий в связи с проведением Пхеньяном нового ядерного испытания.

По мнению Мэттиса, лидеру КНДР "Ким Чен Ыну следует прислушаться к говорящему одним голосом Совету Безопасности ООН". "Все члены [СБ ООН] единодушно согласились с [оценкой] угрозы, которую представляет собой Северная Корея. И они сохраняют единство рядов в приверженности денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил шеф Пентагона. В связи с этим он охарактеризовал нынешнее ядерное испытание в КНДР как "последнюю по времени провокацию на Корейском полуострове".

Как заверил Мэттис, США не стремятся к "тотальному уничтожению Северной Кореи". "Но, как я сказал, у нас есть много вариантов действий, позволяющих сделать это", - добавил Мэттис. "У нас есть много военных вариантов действий, и президент хотел, чтобы его проинформировали о каждом", - сказал министр о прошедшем совещании. "Мы ясно дали понять, что у нас есть возможность защитить себя и своих союзников - Южную Корею и Японию - от любых атак, и наши союзнические обязательства остаются нерушимыми", - подчеркнул Мэттис.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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