Пентагон: США готовы ответить на угрозы КНДР масштабным применением военной силы

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. США готовы ответить на возможные угрозы со стороны КНДР, в том числе адресованные американским союзникам, масштабным применением военной силы. С таким предупреждением выступил в воскресенье министр обороны США Джеймс Мэттис.

"На любые угрозы США и их территориям, в том числе Гуаму, или их союзникам будет дан массированный военный ответ. Ответ как эффективный, так и подавляющий", - заявил руководитель американского военного ведомства. Он вышел к телекамерам в Белом доме по завершении состоявшегося там под руководством президента Дональда Трампа экстренного совещания верхушки администрации США, которое было посвящено рассмотрению вариантов дальнейших действий в связи с проведением Пхеньяном нового ядерного испытания.

По мнению Мэттиса, лидеру КНДР "Ким Чен Ыну следует прислушаться к говорящему одним голосом Совету Безопасности ООН". "Все члены [СБ ООН] единодушно согласились с [оценкой] угрозы, которую представляет собой Северная Корея. И они сохраняют единство рядов в приверженности денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил шеф Пентагона. В связи с этим он охарактеризовал нынешнее ядерное испытание в КНДР как "последнюю по времени провокацию на Корейском полуострове".

Как заверил Мэттис, США не стремятся к "тотальному уничтожению Северной Кореи". "Но, как я сказал, у нас есть много вариантов действий, позволяющих сделать это", - добавил Мэттис. "У нас есть много военных вариантов действий, и президент хотел, чтобы его проинформировали о каждом", - сказал министр о прошедшем совещании. "Мы ясно дали понять, что у нас есть возможность защитить себя и своих союзников - Южную Корею и Японию - от любых атак, и наши союзнические обязательства остаются нерушимыми", - подчеркнул Мэттис.