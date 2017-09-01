Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ожидании заказов: американский ВПК зарабатывает на ракетно-ядерной программе КНДР

Международная панорама
1 сентября, 10:47 UTC+3

Пока американские дипломаты рассуждают об "угрозе" из Пхеньяна, такие гиганты, как Raytheon, Northrop Grumman и Lockheed Martin, готовятся к новым оборонным заказам из Японии и Южной Кореи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3 у здания Министерства обороны Японии в Токио

Зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3 у здания Министерства обороны Японии в Токио

© REUTERS/Issei Kato

На фоне активизации ракетно-ядерной программы КНДР министерство обороны Японии запросило рекордный по объему военный бюджет на 2018 финансовый год. По оценкам ведомства, на поддержание Сил самообороны Японии и закупку новых вооружений необходимо 5,25 трлн иен (почти $48 млрд). На этой же неделе аналогичный запрос поступил от министерства обороны Республики Корея — там рассчитывают на $38,2 млрд.

На какую часть многомиллиардных расходов может рассчитывать американский ВПК — в материале ТАСС.

По приказу Ким Чен Ына

Мотивы оборонных ведомств Японии и Южной Кореи вполне ясны: начиная с 2011 года, когда к власти в стране пришел Ким Чен Ын, КНДР произвела три ядерных испытания и около 50 запусков баллистических ракет. С каждым годом они становятся все совершеннее, а в 2018 году страна будет способна запустит межконтинентальную баллистическую ракету (МКБР) с ядерной боеголовкой. По крайней мере, так считает глава оборонного комитета парламента Республики Корея Ким Ён У.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Глава МИД Японии Таро Коно и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились работать над усилением санкций в отношении КНДР после запуска баллистической ракеты "Хвасон-12" 29 августа. Ракета преодолела расстояние в 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км.

Но руководство КНДР четко дает понять, что не собирается сворачивать испытания ни при каких условиях. Ведь для Пхеньяна ракетно-ядерная программа является не только гарантией безопасности государства и неприкосновенности существующего общественно-политического строя, но и существенным козырем, который иногда применяется для получения экономической и гуманитарной помощи.

Бюджетный рефлекс

Ракетно-ядерная программа КНДР – один из самых важных факторов, влияющих на одобрение военных бюджетов законодателями Японии и Южной Кореи. Как пишет британский аналитический портал Shephard Media, Сеул "встревожен траекторией Ким Чен Ына и его баллистических ракет, поэтому на этот раз законодательная власть может с большей вероятностью" поддержать запрос на увеличение расходов на оборону.

В Японии, например, увеличение военного бюджета одобрялось парламентом пять раз подряд. Похожая ситуация наблюдается и в Южной Корее. В 2011 году военный бюджет Республики Корея составлял $30,8 млрд, в 2016-м – $36,5 млрд. В Японии – $41,6 млрд и $43,6 млрд, соответственно. При этом на первый взгляд небольшой рост военного бюджета в Японии в долларовом эквиваленте объясняется тем, что японская иена за это время сильно подешевела по отношению к американской валюте. В процентном выражении бюджет вырос более чем на 10%.

Смотрите также
Здание министерства обороны Японии в Токио

Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на фоне роста угрозы КНДР

Значительная часть выделяемых средств идет на закупку новых вооружений. В условиях развития ракетно-ядерной программы КНДР Силы самообороны Японии и вооруженные силы Республики Корея заинтересованы, в первую очередь, в системах противоракетной обороны и современных истребителях пятого поколения.

Такую технику двум странам поставляет их основной стратегический партнер и союзник – США.

Всего и побольше

Японский журнал The Diplomat изучил бюджетное предложение министерства обороны Японии и нашел в нем следующие запросы на продукцию американского ВПК:

  • выделение средств на закупку у США наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore (количество установок будет обсуждаться с американской стороной, но каждая стоит около 80 млрд иен ($728 млн);
  • 47,2 млрд иен ($430 млн) на закупку ракет-перехватчиков SM-3 Block 2A морского базирования;
  • 20,5 млрд иен ($190 млн) – на ракеты-перехватчики PAC-3 MSE;
  • 88,1 млрд иен ($800 млн) – на закупку шести истребителей пятого поколения F-35А;
  • 45,7 млрд иен ($410 млн) – на четыре конвертоплана Osprey;

Новый оборонный бюджет, который был представлен в Республике Корея, как ожидается, в основном направлен на увеличение заработных плат военнослужащих и разработку собственного аналога американской системы ПРО THAAD – наземную KAMD (Korea Air and Missile Defense).

При этом, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2016 году Сеул приобрел американских вооружений на сумму в $501 млн. А Токио – на $307 млн. Но если доля США в структуре импорта вооружений в Республику Корея составила 37,6%, то аналогичный показатель в Японии – 93%. А судя по бюджетным предложениям двух стран, в 2018 году эти показатели только вырастут.

Александр Мосесов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
2
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
3
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
4
Андрей Никитин: не с меня началось, не на мне закончится
5
Пять пабликов в "ВКонтакте", которые помогают учиться
6
Лавров: Россия не ищет ссор с США
7
Менеджер "Роснефти" рассказал о начале приватизации "Башнефти" в суде по делу Улюкаева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама