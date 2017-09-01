В ожидании заказов: американский ВПК зарабатывает на ракетно-ядерной программе КНДР

На фоне активизации ракетно-ядерной программы КНДР министерство обороны Японии запросило рекордный по объему военный бюджет на 2018 финансовый год. По оценкам ведомства, на поддержание Сил самообороны Японии и закупку новых вооружений необходимо 5,25 трлн иен (почти $48 млрд). На этой же неделе аналогичный запрос поступил от министерства обороны Республики Корея — там рассчитывают на $38,2 млрд.

На какую часть многомиллиардных расходов может рассчитывать американский ВПК — в материале ТАСС.

По приказу Ким Чен Ына

Мотивы оборонных ведомств Японии и Южной Кореи вполне ясны: начиная с 2011 года, когда к власти в стране пришел Ким Чен Ын, КНДР произвела три ядерных испытания и около 50 запусков баллистических ракет. С каждым годом они становятся все совершеннее, а в 2018 году страна будет способна запустит межконтинентальную баллистическую ракету (МКБР) с ядерной боеголовкой. По крайней мере, так считает глава оборонного комитета парламента Республики Корея Ким Ён У.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Глава МИД Японии Таро Коно и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились работать над усилением санкций в отношении КНДР после запуска баллистической ракеты "Хвасон-12" 29 августа. Ракета преодолела расстояние в 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км.

Но руководство КНДР четко дает понять, что не собирается сворачивать испытания ни при каких условиях. Ведь для Пхеньяна ракетно-ядерная программа является не только гарантией безопасности государства и неприкосновенности существующего общественно-политического строя, но и существенным козырем, который иногда применяется для получения экономической и гуманитарной помощи.

Бюджетный рефлекс

Ракетно-ядерная программа КНДР – один из самых важных факторов, влияющих на одобрение военных бюджетов законодателями Японии и Южной Кореи. Как пишет британский аналитический портал Shephard Media, Сеул "встревожен траекторией Ким Чен Ына и его баллистических ракет, поэтому на этот раз законодательная власть может с большей вероятностью" поддержать запрос на увеличение расходов на оборону.

В Японии, например, увеличение военного бюджета одобрялось парламентом пять раз подряд. Похожая ситуация наблюдается и в Южной Корее. В 2011 году военный бюджет Республики Корея составлял $30,8 млрд, в 2016-м – $36,5 млрд. В Японии – $41,6 млрд и $43,6 млрд, соответственно. При этом на первый взгляд небольшой рост военного бюджета в Японии в долларовом эквиваленте объясняется тем, что японская иена за это время сильно подешевела по отношению к американской валюте. В процентном выражении бюджет вырос более чем на 10%.

Значительная часть выделяемых средств идет на закупку новых вооружений. В условиях развития ракетно-ядерной программы КНДР Силы самообороны Японии и вооруженные силы Республики Корея заинтересованы, в первую очередь, в системах противоракетной обороны и современных истребителях пятого поколения.

Такую технику двум странам поставляет их основной стратегический партнер и союзник – США.

Всего и побольше

Японский журнал The Diplomat изучил бюджетное предложение министерства обороны Японии и нашел в нем следующие запросы на продукцию американского ВПК:

выделение средств на закупку у США наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore (количество установок будет обсуждаться с американской стороной, но каждая стоит около 80 млрд иен ($728 млн);

47,2 млрд иен ($430 млн) на закупку ракет-перехватчиков SM-3 Block 2A морского базирования;

20,5 млрд иен ($190 млн) – на ракеты-перехватчики PAC-3 MSE;

88,1 млрд иен ($800 млн) – на закупку шести истребителей пятого поколения F-35А;

45,7 млрд иен ($410 млн) – на четыре конвертоплана Osprey;

Новый оборонный бюджет, который был представлен в Республике Корея, как ожидается, в основном направлен на увеличение заработных плат военнослужащих и разработку собственного аналога американской системы ПРО THAAD – наземную KAMD (Korea Air and Missile Defense).

При этом, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2016 году Сеул приобрел американских вооружений на сумму в $501 млн. А Токио – на $307 млн. Но если доля США в структуре импорта вооружений в Республику Корея составила 37,6%, то аналогичный показатель в Японии – 93%. А судя по бюджетным предложениям двух стран, в 2018 году эти показатели только вырастут.

Александр Мосесов