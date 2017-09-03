Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин в беседе с Абэ призвал не поддаваться эмоциям в связи с испытаниями в КНДР

Политика
3 сентября, 19:09 дата обновления: 3 сентября, 19:20 UTC+3

Президент России подчеркнул, что комплексного урегулирования ситуации на Корейском полуострове можно добиться только политико-дипломатическими средствами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© Михаил Метцель/ТАСС

СЯМЭНЬ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел сегодня телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, во время которого обсуждалась ситуация вокруг КНДР.

Смотрите также
МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

"Владимир Путин высказался за то, чтобы международное сообщество не поддавалось эмоциям, действовало спокойно и взвешенно, а также подчеркнул, что комплексного урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова можно добиться исключительно политико-дипломатическими средствами", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, "лидеры осудили проведенное 3 сентября КНДР новое ядерное испытание, которое подрывает глобальный режим нераспространения, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и нормы международного права, создает реальную угрозу региональному миру и стабильности".

Песков добавил, что лидеры договорились продолжить диалог по этой теме на встрече, которую они проведут 7 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Представитель Кремля отметил, что Путин пообщался с Абэ по телефону по окончании контактов с председателем КНР Си Цзиньпином, когда вернулся в гостиницу.

Смотрите также

Ядерная программа КНДР. Досье

Мощнее, чем бомба, сброшенная на Нагасаки: КНДР провела шестое ядерное испытание

Незамаскированная угроза Вашингтону: мировая реакция на ядерное испытание в КНДР

Трамп не исключил возможность применения военной силы в отношении КНДР

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абэ, Синдзо Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На западе Москвы из-за женщины произошел конфликт со стрельбой
2
МИД РФ: Госдеп подтвердил проникновение на арестованную зимой дипсобственность РФ
3
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
4
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Пилот выпал из вертолета во время показательных выступлений в Бельгии
7
По факту крушения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье возбуждено уголовное дело
Темы дня
Новости партнеров
Реклама