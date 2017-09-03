Путин в беседе с Абэ призвал не поддаваться эмоциям в связи с испытаниями в КНДР

СЯМЭНЬ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел сегодня телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, во время которого обсуждалась ситуация вокруг КНДР.

"Владимир Путин высказался за то, чтобы международное сообщество не поддавалось эмоциям, действовало спокойно и взвешенно, а также подчеркнул, что комплексного урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова можно добиться исключительно политико-дипломатическими средствами", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, "лидеры осудили проведенное 3 сентября КНДР новое ядерное испытание, которое подрывает глобальный режим нераспространения, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и нормы международного права, создает реальную угрозу региональному миру и стабильности".

Песков добавил, что лидеры договорились продолжить диалог по этой теме на встрече, которую они проведут 7 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Представитель Кремля отметил, что Путин пообщался с Абэ по телефону по окончании контактов с председателем КНР Си Цзиньпином, когда вернулся в гостиницу.