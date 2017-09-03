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ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность применения военной силы в отношении КНДР.
"Посмотрим", - сказал американский лидер, когда журналист спросил его в воскресенье о том, планирует ли он отдавать приказ об атаке на КНДР в свете проведенного ею нового ядерного испытания. Этот короткий обмен репликами состоялся после того, как Трамп посетил церковь, находящуюся напротив Белого дома в центре Вашингтона.
Нынешний глава администрации США и ранее неоднократно давал понять, что считает допустимым использование силы против КНДР. Однако шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил в среду журналистам перед встречей со своим южнокорейским коллегой Сон Ён Му, что США не отказываются от продолжения применения политико-дипломатических мер в целях урегулирования ядерной проблемы КНДР.
В то же время Министерство иностранных дел РФ также призывало все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова.