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Трамп не исключил возможность применения военной силы в отношении КНДР

Международная панорама
3 сентября, 19:02 UTC+3

Отвечая на вопрос журналиста о возможном военном решении проблемы с КНДР, президент заявил, что посмотрит

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© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность применения военной силы в отношении КНДР.

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"Посмотрим", - сказал американский лидер, когда журналист спросил его в воскресенье о том, планирует ли он отдавать приказ об атаке на КНДР в свете проведенного ею нового ядерного испытания. Этот короткий обмен репликами состоялся после того, как Трамп посетил церковь, находящуюся напротив Белого дома в центре Вашингтона.

Нынешний глава администрации США и ранее неоднократно давал понять, что считает допустимым использование силы против КНДР. Однако шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил в среду журналистам перед встречей со своим южнокорейским коллегой Сон Ён Му, что США не отказываются от продолжения применения политико-дипломатических мер в целях урегулирования ядерной проблемы КНДР.

В то же время Министерство иностранных дел РФ также призывало все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова.

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Персоны
Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
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