Абэ и Трамп договорились оказать невиданное до сих пор давление на КНДР

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились оказать "невиданное до сих пор давление на Северную Корею". Об этом в воскресенье заявил журналистам сам глава японского правительства.

Соответствующая договоренность была достигнута по итогам вторых за воскресенье телефонных переговоров между лидерами Японии и США. "Мы договорились оказать невиданное до сих пор давление на Северную Корею", - подчеркнул Абэ.

Ранее в КНДР объявили об успешном испытании водородного заряда, в связи с этим Япония уже выступила за срочный созыв Совета Безопасности ООН, а Южная Корея и США не исключили возможности военного ответа на действия КНДР.

Также осудили действия Пхеньяна Россия и Китай.