Глава минфина США намерен представить Трампу новый пакет санкций в отношении КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что работает над созданием проекта новых санкций в отношении КНДР и намерен представить его президенту Дональду Трампу на рассмотрение. Об этом он сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

"Мы уже вводили санкции против Северной Кореи, но я работаю над проектом пакета новых санкций, чтобы представить его президенту для обсуждения", - отметил глава финансового ведомства. По его словам, в воскресенье он провел разговор с Трампом, в ходе которого они согласились по поводу "неприемлемости поведения" Пхеньяна.

Как сообщил Мнучин, в отношении КНДР рассматриваются "различные санкции", в том числе касающиеся торговли. "Если страны хотят вести бизнес с Соединенными Штатами, они, очевидно, будут работать с нашими союзниками и другими [государствами], чтобы изолировать Северную Корею в экономическом плане", - отметил министр.

КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.