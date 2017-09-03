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СМИ: премьер-министр Японии и президент России обсудили ядерное испытание КНДР

Международная панорама
3 сентября, 17:55 UTC+3

Агентство Kyodo не приводит подробности беседы

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Материал из 1 страницы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин обсудили ядерное испытание КНДР. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

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Подробности беседы на данный момент не приводятся. Отмечается, что телефонный разговор с российским президентом состоялся у Синдзо Абэ сразу после телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Пресс-служба Кремля пока о разговоре двух лидеров не сообщала.

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества.

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Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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Ракетные запуски в КНДР
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