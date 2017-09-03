СМИ: премьер-министр Японии и президент России обсудили ядерное испытание КНДР

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин обсудили ядерное испытание КНДР. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Подробности беседы на данный момент не приводятся. Отмечается, что телефонный разговор с российским президентом состоялся у Синдзо Абэ сразу после телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Пресс-служба Кремля пока о разговоре двух лидеров не сообщала.

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества.