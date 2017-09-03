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Трамп: действия КНДР остаются очень опасными и враждебными для США

Международная панорама
3 сентября, 14:45 UTC+3 ТАСС

Президент США прокомментировал в Twitter испытание Пхеньяном водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты

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ТАСС, 3 сентября. Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что действия КНДР продолжают быть опасными и враждебными по отношению к США. Об этом глава государства написал в воскресенье в своем Twitter.

"КНДР провела крупное ядерное испытание. Их слова и действия продолжают оставаться очень опасными и враждебными для США", - говорится в сообщении американского лидера.

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. 

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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