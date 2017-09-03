Трамп: действия КНДР остаются очень опасными и враждебными для США

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ТАСС, 3 сентября. Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что действия КНДР продолжают быть опасными и враждебными по отношению к США. Об этом глава государства написал в воскресенье в своем Twitter.
"КНДР провела крупное ядерное испытание. Их слова и действия продолжают оставаться очень опасными и враждебными для США", - говорится в сообщении американского лидера.
..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 September 2017
КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.