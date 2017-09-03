Лидеры России и Китая призвали к сдержанности после ракетного испытания КНДР

СЯМЭНЬ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили во время переговоров ситуацию вокруг очередного ядерного испытания КНДР, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"И Путин, и Си Цзиньпин выразили глубокую озабоченность в связи с этой ситуацией", - сказал Песков. "Они отметили важность недопущения хаоса на Корейском полуострове, важность проявления всеми сторонами сдержанности и ориентированности на поиски решения только политико-дипломатическими средствами", - добавил он.