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Лидеры России и Китая призвали к сдержанности после ракетного испытания КНДР

Политика
3 сентября, 19:12 UTC+3

Владимир Путин и Си Цзиньпин выразили глубокую озабоченность в связи ядерными испытаниями Пхеньяна, сообщил Дмитрий Песков

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СЯМЭНЬ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили во время переговоров ситуацию вокруг очередного ядерного испытания КНДР, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"И Путин, и Си Цзиньпин выразили глубокую озабоченность в связи с этой ситуацией", - сказал Песков. "Они отметили важность недопущения хаоса на Корейском полуострове, важность проявления всеми сторонами сдержанности и ориентированности на поиски решения только политико-дипломатическими средствами", - добавил он. 

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Персоны
Абэ, Синдзо Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония Россия
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