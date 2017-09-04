СМИ: Пекин не заинтересован в экономической блокаде Пхеньяна

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Китая не заинтересовано в экономической блокаде КНДР. Об этом пишет в понедельник газета Global Times.

По мнению издания, если Китай полностью прекратит поставки нефти или даже закроет границу с КНДР, то это не может гарантировать того, что Пхеньян прекратит проведение ядерных испытаний и ракетных пусков. После этого, скорее всего, между странами начнется конфронтация, говорится в статье.

В этом случае масштабы конфликта между КНР и КНДР выйдут за пределы нынешнего противостояния между США и Северной Кореей. После этого Вашингтон и Сеул могут смело переложить ответственность за вопрос КНДР на Китай, что не удовлетворяет национальным интересам Пекина, отмечает издание.

3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Совбез ООН проведет в понедельник заседание, посвященное ядерному испытанию.