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МИД Китая решительно осудил власти КНДР за испытание водородной бомбы

Международная панорама
3 сентября, 11:01 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 3, сентября. /ТАСС

В заявлении ведомства отмечается, что КНДР игнорирует мнение международного сообщества

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ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Китайские власти решительно осуждают действия КНДР, испытавшей в воскресенье водородную бомбу и не принимающей во внимание негативную позицию ООН по ракетно-ядерной программе Пхеньяна. Об этом в воскресенье сообщил МИД КНР.

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"Несмотря на подавляющее мнение международного сообщества, КНДР в очередной раз провела ядерные тесты. Правительство Китая выражает по этому поводу свой категоричный протест", - отмечается в заявлении министерства, опубликованном на официальном сайте.

"Нераспространение ядерного оружия на Корейском полуострове и его денуклеаризация, поддержание мира и стабильности в Северо-Восточной Азии - неизменная позиция Пекина, совпадающая с подавляющим мнением мировой общественности, - говорится в сообщении. - Мы с настойчивостью обращаемся к северокорейской стороне с тем, чтобы она должным образом отреагировала на устремления ООН по проблеме денуклеаризации полуострова".

В документе подчеркивается, что Пхеньян должен четко придерживаться соответствующих резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН, прекратить предпринимать шаги, в результате которых проблема урегулирования межкорейских отношений оказалась в замкнутом порочном круге. "Такие ошибочные действия не на пользу КНДР - необходимо вернуться к диалогу по мирному урегулированию, - отмечается в заявлении. - В свою очередь Китай намерен твердо придерживаться всех резолюций СБ ООН, учитывая мнение мировой общественности".

Распоряжение о проведении очередных ядерных испытаний было отдано Политбюро ЦК ТПК КНДР в воскресенье ночью в 03:00 по местному времени (21:30 мск, суббота).

В результате очередного, 6-го по счету ядерного испытания КНДР, Китайский сейсмологический центр зафиксировал два землетрясения магнитудой 6,3 и 4,6 соответственно, предполагаемую причину которых китайские специалисты охарактеризовали как "взрыв и обрушение".

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