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В КНДР зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4

Происшествия
3 сентября, 7:21 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

В Камчатском филиале Геофизической службы РАН отметили, что это считается сильным сейсмическим событием

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано на территории КНДР. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

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"Автоматика зарегистрировала сегодня на территории Северной Кореи землетрясение магнитудой 6,4. Это считается сильным сейсмическим событием", - сообщил собеседник.

Японское общественное телевидение NHK сообщило ранее в воскресенье, что КНДР могла осуществить новое, уже шестое по счету ядерное испытание.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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