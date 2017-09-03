В КНДР зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано на территории КНДР. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Автоматика зарегистрировала сегодня на территории Северной Кореи землетрясение магнитудой 6,4. Это считается сильным сейсмическим событием", - сообщил собеседник.

Японское общественное телевидение NHK сообщило ранее в воскресенье, что КНДР могла осуществить новое, уже шестое по счету ядерное испытание.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.