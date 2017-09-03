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МИД Японии: РФ и КНР могут принять новые санкции против КНДР в случае ядерного испытания

Международная панорама
3 сентября, 3:41 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 3, сентября. /ТАСС

Глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно также отметил необходимость международного сотрудничества по проблеме КНДР

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ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. КНДР в настоящее время ведет подготовку к очередному ядерному испытанию, но его осуществление может привести к новым санкциям со стороны Москвы и Пекина в отношении Пхеньяна. Такое мнение в воскресенье в эфире общественного телевидения NHK выразил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Северная Корея сейчас ведет подготовку к новому ядерному испытанию. Но я думаю, что Россия и Китай выступят с новыми санкциями против Севера, если он проведет это испытание", - подчеркнул глава японского внешнеполитического ведомства. Коно также отметил необходимость международного сотрудничества по проблеме КНДР.

Ранее южнокорейская разведка признала, что власти КНДР завершили приготовления к проведению ядерного испытания в двух подземных туннелях на полигоне Пунге-ри на северо-востоке страны. За последние годы КНДР осуществила пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016 году. В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. В марте этого года южнокорейские военные заявили, что Пхеньян начал подготовку испытания ядерного устройства нового типа.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Коно, Таро
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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