МИД Японии: РФ и КНР могут принять новые санкции против КНДР в случае ядерного испытания

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. КНДР в настоящее время ведет подготовку к очередному ядерному испытанию, но его осуществление может привести к новым санкциям со стороны Москвы и Пекина в отношении Пхеньяна. Такое мнение в воскресенье в эфире общественного телевидения NHK выразил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Северная Корея сейчас ведет подготовку к новому ядерному испытанию. Но я думаю, что Россия и Китай выступят с новыми санкциями против Севера, если он проведет это испытание", - подчеркнул глава японского внешнеполитического ведомства. Коно также отметил необходимость международного сотрудничества по проблеме КНДР.

Ранее южнокорейская разведка признала, что власти КНДР завершили приготовления к проведению ядерного испытания в двух подземных туннелях на полигоне Пунге-ри на северо-востоке страны. За последние годы КНДР осуществила пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016 году. В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. В марте этого года южнокорейские военные заявили, что Пхеньян начал подготовку испытания ядерного устройства нового типа.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.