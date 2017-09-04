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Трамп подтвердил готовность США использовать против КНДР ядерное оружие

Международная панорама
4 сентября, 1:19 UTC+3

Об этом американский лидер заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о готовности применить в случае необходимости против КНДР ядерное оружие. Об этом сообщила по итогам состоявшейся в воскресенье беседы двух лидеров пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, "президент Трамп подтвердил обязательство" защищать континентальную часть США, другие американские территории "и союзников с применением полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей".

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Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
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