Трамп подтвердил готовность США использовать против КНДР ядерное оружие

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о готовности применить в случае необходимости против КНДР ядерное оружие. Об этом сообщила по итогам состоявшейся в воскресенье беседы двух лидеров пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, "президент Трамп подтвердил обязательство" защищать континентальную часть США, другие американские территории "и союзников с применением полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей".