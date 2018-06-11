Во Франции предъявили обвинения одному из подозреваемых в терактах в Париже и Брюсселе

ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Французские следственные органы предъявили в понедельник обвинения одному из подозреваемых в подготовке парижских терактов 13 ноября 2015 года Усаме Крайему. Об этом сообщил телеканал BFM.

25-летнего Крайема также подозревают в подготовке брюссельских терактов 22 марта 2016 года. Он был доставлен во Францию 11 июня на один день из Бельгии, где в содержится в одной из тюрем. Эта передача подозреваемого осуществлена в рамках договоренности между Парижем и Брюсселем о сотрудничестве в расследовании дел, связанных с терроризмом.

Крайем является подданным Швеции. Французские следователи полагают, что он был одним из главных участников парижских терактов 2015 года, в результате которых 130 человек погибли, около 350 пострадали. Тогда в концертном зале Bataclan неизвестные захватили заложников. Атаки также были совершены на бульваре Шарон, бульваре Вольтер, на улице Фонтен-о-Руа и на улице Алибер. В столичном пригороде Сен-Дени у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии, прогремели взрывы.

В 2016 году Крайем был замечен вместе с Халидом Бакрауи незадолго до того, как последний совершил самоподрыв в метро бельгийской столицы. В руках у шведского подданного была такая же сумка, как и у смертника.