В ООН назвали мужественным решение Испании принять судно с мигрантами

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди расценил как мужественное решение председателя испанского правительства Педро Санчеса принять в порту страны судно Aquarius с более 600 мигрантами на борту. В распространенном в понедельник в Женеве заявлении он подчеркнул, что готов обсудить с заинтересованными государствами вопрос о том, как в будущем избегать повторения подобных ситуаций.

"Сегодняшнее решение премьер-министра Испании Педро Санчеса разрешить в качестве исключения спасательному судну Aquarius пришвартоваться в стране является мужественным и приветствуется, - отметил Гранди. - Оно положило конец ситуации, становившейся все более трудной и нетерпимой, для экипажа Aquarius и более 600 спасенных людей на борту".

По словам верховного комиссара ООН, "принцип спасения на воде никогда не должен ставиться под сомнение", независимо от того, каким образом европейские страны охраняют свои границы. "Я бы приветствовал возможность обсудить с заинтересованными правительствами организацию поисковых и спасательных операций в Средиземном море и то, как избегать любого повторения ситуации, в которой оказался Aquarius", - сообщил Гранди.

Ранее в понедельник Педро Санчес заявил, что Испания готова принять судно Aquarius. Глава испанского кабинета министров дал соответствующие поручения по выполнению Испанией ее международных обязательств.

Как сообщило агентство ANSA, власти Италии и Мальты отказались в воскресенье вечером пропустить в свои порты спасательное судно Aquarius. В ответ на это Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало "заинтересованные правительства" разрешить мигрантам сойти на берег. На судне неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius в настоящее время находятся "около 629 человек, в том числе более 100 детей", указали в УВКБ. Речь идет о людях, которые ранее были спасены с нескольких лодок, терпевших бедствие в Сицилийском проливе.