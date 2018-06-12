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Трамп и Ким Чен Ын прибыли в гостиницу Capella, где пройдет саммит

Международная панорама
12 июня, 3:03 дата обновления: 12 июня, 3:42 UTC+3

В кортеж главы КНДР входит около 40 автомобилей

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СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник утром по отдельности прибыли в гостиницу Capella на острове Сентоса, где у них пройдет исторический саммит. Прямая трансляция ведется в медиа-центре.

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Саммит США - КНДР. Онлайн

Кортеж лидера КНДР выехал из гостиницы St. Regis в ту же секунду, когда автоколонна американского президента прибыла к месту проведения саммита. В кортеж Ким Чен Ына входит около 40 автомобилей, в основном модели Toyota Alphard и Vellfire. Автоколонна, в которой ехал к гостинице Capella Трамп, состояла из более 20 автомобилей полиции, охраны и машин посольства США.

На одном из минивенов, который едет прямо перед лимузином Ким Чен Ына, находятся операторы. Через люк в крыше они снимают на камеру кортеж лидера КНДР в движении.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 09:00 по местному времени (04:00 мск).

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Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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