Ким Чен Ын: США и КНДР преодолели много трудностей для проведения саммита

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил перед переговорами тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом, что две страны преодолели многое для проведения саммита. Об этом передает корреспондент ТАСС из медиа-центра, где ведется прямая трансляция исторического события.

"Старые практики и предубеждения были препятствиями на нашем общем пути вперед, но мы преодолели их все, сегодня мы здесь", - заявил глава КНДР. "Это правда", - ответил на это Трамп.

Президент США и лидер КНДР перед началом встречи тет-а-тет, на которой будут присутствовать только переводчики, произнесли несколько приветственных слов перед журналистами. Оба лидера находились в хорошем расположении духа и улыбались. Ожидается, что встреча с глазу на глаз между ними продлится около 40 минут, после чего переговоры продолжатся в расширенном формате.