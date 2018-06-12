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Трамп уверен, что выстроит с Ким Чен Ыном "отличные отношения"

Международная панорама
12 июня, 4:12 дата обновления: 12 июня, 5:12 UTC+3

Президент США надеется, что встреча с лидером КНДР поможет решить проблемы прошлого

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СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен, что выстроит с лидером КНДР Ким Чен Ыном отличные отношения. С таким заявлением американский президент выступил перед началом их личной встречи в Сингапуре, передает корреспондент ТАСС из медиа-центра, где ведется прямая трансляция исторического события.

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"Для меня это честь и я уверен, что мы построим отличные отношения", - сказал Трамп. "Ощущения прекрасные. Думаю, у нас состоится прекрасная дискуссия, и мы добьемся колоссального успеха", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп перед началом встречи в расширенном формате с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что саммит поможет решить проблемы прошлых лет.

"Я уверен, если мы будем работать вместе, то добьемся многого", - заявил американский лидер.
Президент США и лидер КНДР перед началом встречи тет-а-тет, на которой будут присутствовать только переводчики, произнесли несколько приветственных слов перед журналистами. Оба лидера находились в хорошем расположении духа и улыбались. Ожидается, что встреча с глазу на глаз между ними продлится около 40 минут, после чего переговоры продолжатся в расширенном формате.

Как сообщил пресс-пул Белого дома, на церемонию протокольной съемки начала встречи было допущено в общей сложности 14 журналистов - по семь с каждой стороны.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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