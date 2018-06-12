Дональд Трамп и Ким Чен Ын начали встречу в расширенном формате

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет, на которой присутствовали только переводчики. Об этом передает корреспондент ТАСС из медиа-центра, где ведется прямая трансляция происходящего в отеле Capella на острове Сентоса исторического саммита. По данным пресс-пула Белого дома, личная встреча продолжалась около 48 минут.

Теперь лидеры двух государств продолжили встречу в расширенном составе. За столом переговоров с американской стороны находятся госсекретарь США Майкл Помпео, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и глава аппарата Белого дома Джон Келли. Рядом с Ким Чен Ыном расположились глава МИД КНДР Ли Ён Хо и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль.

Перед началом встречи Трамп выразил надежду на то, что сторонам удастся провести успешные переговоры. "Я уверен, если мы будем работать вместе, то добьемся многого", - отметил он.

Как ожидается, встреча в расширенном формате продлится около полутора часов, после чего у обеих делегаций будет совместный рабочий обед.