Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дональд Трамп и Ким Чен Ын начали встречу в расширенном формате

Международная панорама
12 июня, 4:55 дата обновления: 12 июня, 5:27 UTC+3

Беседа лидеров тет-а-тет продолжалась около 48 минут

Поделиться
Материал из 1 страницы
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

© REUTERS/Jonathan Ernst

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет, на которой присутствовали только переводчики. Об этом передает корреспондент ТАСС из медиа-центра, где ведется прямая трансляция происходящего в отеле Capella на острове Сентоса исторического саммита. По данным пресс-пула Белого дома, личная встреча продолжалась около 48 минут.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Саммит США - КНДР. Онлайн

Теперь лидеры двух государств продолжили встречу в расширенном составе. За столом переговоров с американской стороны находятся госсекретарь США Майкл Помпео, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и глава аппарата Белого дома Джон Келли. Рядом с Ким Чен Ыном расположились глава МИД КНДР Ли Ён Хо и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль.

Перед началом встречи Трамп выразил надежду на то, что сторонам удастся провести успешные переговоры. "Я уверен, если мы будем работать вместе, то добьемся многого", - отметил он.

Как ожидается, встреча в расширенном формате продлится около полутора часов, после чего у обеих делегаций будет совместный рабочий обед.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Келли, Джон Болтон, Джон Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Губернатор Волгоградской области: на борту судов при столкновении находились 28 человек
3
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
4
СМИ: российская система С-500 способна поражать цели на рекордной дальности
5
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
6
Саммит США - КНДР. Онлайн
7
Десять человек погибли при столкновении катамарана и баржи в Волгограде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости