СМИ: Ким Чен Ын заинтересован в тесной работе с Трампом

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын заинтересован в тесной работе с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил во время начала встречи в расширенном составе, передает газета The Straits Times.

Ким Чен Ын отметил, что "это будет непросто, но он хочет это делать".

"Мы преодолели все виды скептицизма и спекуляций в отношении этого саммита, я считаю, что это хорошо для мира", - приводит слова лидера КНДР агентство Reuters.

В настоящее время Дональд Трамп и Ким Чен Ын проводят переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса в Сингапуре.