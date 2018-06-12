Премьер Японии: КНДР ждет успех, если она откажется от ракетно-ядерной программы

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что КНДР ждет счастливое будущее, если она откажется от ракетно-ядерной программы. Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил об этом во вторник в Токио на совместной пресс-конференции с находящимся здесь главой правительства Малайзии Махатхиром Мохаммадом.

Абэ выразил надежду на успех проходящей в Сингапуре встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. "Мы ожидаем, - сказал премьер ,- что на этих переговорах будет достигнут прогресс в направлении решения проблем ядерного и ракетного оружия у Северной Кореи. Эта страна имеет богатые природные ресурсы и трудолюбивых людей. Если Северная Корея выберет верный путь, ее ждет светлое будущее".

На переговорах в Токио, как сообщает информационное агентство Kyodo, лидеры Малайзии и Японии высказались за полную ликвидацию ракетно-ядерного потенциала КНДР в проверяемой и необратимой форме.

В настоящее время Ким Чен Ын и Дональд Трамп проводят переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура и соединен с ней мостом. Ожидается, что эта встреча завершится в течение дня.