Власти французской Корсики заявили о готовности принять у себя судно Aquarius с беженцами

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Власти французского острова Корсика, где администрация контролируется местными националистами, выразили готовность принять на своей территории заблокированное в Средиземном море спасательное судно Aquarius, на борту которого находятся более 600 мигрантов из Африки. Об этом заявил во вторник председатель Исполнительного совета Корсики Жиль Симеони.

Неотложная необходимость

"Нехватка продовольствия, плохие погодные условия, слишком далеко до испанского порта: перед лицом неотложной необходимости Исполнительный совет Корсики предлагает [гуманитарной организации] SOS Mediterannee принять Aquarius в одном из корсиканских портов", - написал руководитель островной администрации на своей странице в Twitter.

Заявление Симеони поддержал и его коллега, председатель Собрания Корсики (региональный парламент) Жан-Ги Таламони. "Европа должна проявлять солидарность по гуманитарному вопросу. Учитывая местоположение корабля и срочность, на мой взгляд, было бы естественным открыть один из корсиканских портов, чтобы оказать помощь этим людям, терпящим бедствие", - написал политик у себя в Twitter.

Центральное правительство республики, однако, проигнорировало эту инициативу корсиканских властей. Выступая в эфире радиостанции Sud radio, госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заметил, что руководители острова "озвучивают позицию, не имея ответственных полномочий, что делать просто".

При этом он подчеркнул, что, согласно международному праву, блокированное в море судно "должно идти в самый безопасный и самый близкий порт". "При этом прекрасно видно, что Корсика - ни самый безопасный, ни ближайший порт. Учитывая местоположение корабля - это либо Италия, либо Мальта, в конкретном же случае с Aquarius уже есть предложение Испании, которое сейчас изучается с точки зрения метеоусловий и способности судна дойти до порта Валенсии, так что будем следить за развитием событий", - добавил Лемуан.

Ситуация с Aquarius

Как сообщило агентство ANSA, власти Италии и Мальты отказались в воскресенье вечером пропустить в свои порты спасательное судно Aquarius. В ответ на это Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало "заинтересованные правительства" разрешить мигрантам сойти на берег.

На судне неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius в настоящее время находятся "около 629 человек, в том числе более 100 детей", указали в УВКБ. Речь идет о людях, которые ранее были спасены с нескольких лодок, терпевших бедствие в Сицилийском проливе.

В понедельник премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение в качестве исключения разрешить судну Aquarius пришвартоваться в испанском порту. Глава кабинета министров дал соответствующие поручения по выполнению Испанией ее международных обязательств.