В ОДВЗЯИ предположили, что процесс денуклеаризации КНДР займет 15-20 лет

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Процесс денуклеаризации КНДР в практическом плане может занять 15-20 лет. Такое мнение высказал журналистам во вторник советник по вопросам политики и информационно-пропагандистской деятельности в офисе исполнительного секретаря Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Тарик Рауф.

"В практическом смысле процесс денуклеаризации займет 15-20 лет, - сказал Рауф. - Предположим, что у КНДР 10 или 20 бомб. Если обратиться к опыту России или США, которые могут демонтировать одну-две свои бомбы в месяц, то Северная Корея не настолько технически продвинута, и вряд ли такими темпами может демонтировать бомбы. А в бомбе содержится порой до 6 тыс. компонентов".

"Поэтому на сам демонтаж уйдет пара-тройка лет, - отметил представитель ОДВЗЯИ. - Остается еще инфраструктура, нужно помнить, что КНДР государство отнюдь не маленькое, соответственно необходимо проводить проверки по всей территории, чтобы подтвердить, что не осталось никаких незадекларированных объектов или бомб. На это уйдет много времени".

Историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоялась во вторник в гостинице Capella на острове Сентоса. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, содержание которого, однако, официально еще не раскрывалось. Согласно документу, с которым ознакомились американские журналисты, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.