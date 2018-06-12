Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

Международная панорама
12 июня, 18:22 UTC+3

Президент США и председатель Госсовета КНДР провели первый исторический саммит в Сингапуре 12 июня 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/KEVIN LIM/THE STRAITS TIMES/SPH

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Дж. Трамп и председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын провели первый исторический саммит в Сингапуре 12 июня 2018 года.

Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын провели всесторонний, глубокий и искренний обмен мнениями по вопросам, связанным с установлением новых отношений между США и КНДР и построением режима устойчивого и прочного мира на Корейском полуострове. Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Будучи убежденными, что установление новых отношений между Вашингтоном и Пхеньяном будет способствовать миру и процветанию на Корейском полуострове и во всем мире, и признавая, что построение взаимного доверия может способствовать денуклеаризации региона, президент США и председатель Госсовета КНДР заявляют следующее:

  • США и КНДР обязуются установить новые двусторонние отношения в соответствии с желанием народов двух стран достичь мира и процветания.
  • США и КНДР объединят усилия для построения режима длительного и стабильного мира на Корейском полуострове.
  • В подтверждение декларации, принятой во время Межкорейского саммита в Пханмунджоме 21 апреля 2018 года, КНДР обязуется работать на достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова.
  • США и КНДР обязуются возвратить останки военнопленных/пропавших без вести, включая немедленную репатриацию тех, что уже идентифицированы.

Признавая, что саммит глав США и КНДР – первый в истории – является эпохальным событием, которое имеет большое значение в деле преодоления напряженности и враждебности, сохранявшихся между двумя странами на протяжении нескольких десятилетий, и в деле открытия нового будущего, президент Трамп и председатель Ким Чен Ын обязуются выполнить положения совместного заявления полностью и незамедлительно. Соединенные Штаты и КНДР обязуются провести в кратчайшие сроки последующие переговоры, возглавляемые госсекретарем США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным должностным лицом со стороны КНДР в целях реализации итогов саммита глав США и КНДР.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Дж. Трамп и председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын обязуются сотрудничать, чтобы развивать новые отношения между США и КНДР и чтобы содействовать миру, процветанию и безопасности на Корейском полуострове и во всем мире.

Дональд Джон Трамп, президент Соединенных Штатов Америки

Ким Чен Ын, председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики

12 июня 2018 года

Остров Сентоза, Сингапур

Смотрите также

Исторический саммит: как прошла встреча Трампа и Кима в Сингапуре

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР назвали информационным вбросом заявление Киева о разрушении дамбы завода в Торецке
2
Эрдоган и Алиев запустили Трансанатолийский газопровод в Турции
3
Украина рассчитывает получать газ через Трансанатолийский трубопровод
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
СК намерен задержать владельца лодочной станции после ЧП с катамараном в акватории Волги
6
Кораблекрушения и несчастные случаи с жертвами на внутренних водных путях с 2000 г. Досье
7
Умер кардиохирург Яков Бранд
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости