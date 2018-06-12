Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Дж. Трамп и председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын провели первый исторический саммит в Сингапуре 12 июня 2018 года.

Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын провели всесторонний, глубокий и искренний обмен мнениями по вопросам, связанным с установлением новых отношений между США и КНДР и построением режима устойчивого и прочного мира на Корейском полуострове. Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Будучи убежденными, что установление новых отношений между Вашингтоном и Пхеньяном будет способствовать миру и процветанию на Корейском полуострове и во всем мире, и признавая, что построение взаимного доверия может способствовать денуклеаризации региона, президент США и председатель Госсовета КНДР заявляют следующее:

США и КНДР обязуются установить новые двусторонние отношения в соответствии с желанием народов двух стран достичь мира и процветания.

США и КНДР объединят усилия для построения режима длительного и стабильного мира на Корейском полуострове.

В подтверждение декларации, принятой во время Межкорейского саммита в Пханмунджоме 21 апреля 2018 года, КНДР обязуется работать на достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова.

США и КНДР обязуются возвратить останки военнопленных/пропавших без вести, включая немедленную репатриацию тех, что уже идентифицированы.

Признавая, что саммит глав США и КНДР – первый в истории – является эпохальным событием, которое имеет большое значение в деле преодоления напряженности и враждебности, сохранявшихся между двумя странами на протяжении нескольких десятилетий, и в деле открытия нового будущего, президент Трамп и председатель Ким Чен Ын обязуются выполнить положения совместного заявления полностью и незамедлительно. Соединенные Штаты и КНДР обязуются провести в кратчайшие сроки последующие переговоры, возглавляемые госсекретарем США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным должностным лицом со стороны КНДР в целях реализации итогов саммита глав США и КНДР.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Дж. Трамп и председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын обязуются сотрудничать, чтобы развивать новые отношения между США и КНДР и чтобы содействовать миру, процветанию и безопасности на Корейском полуострове и во всем мире.

Дональд Джон Трамп, президент Соединенных Штатов Америки

Ким Чен Ын, председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики

12 июня 2018 года

Остров Сентоза, Сингапур