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Reuters: Скопье и Афины достигли соглашения об официальном наименовании Македонии

Международная панорама
12 июня, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Спор между странами по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием греческой области, ведется на протяжении двадцати пяти лет

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ТАСС, 12 июня. Скопье и Афина пришли во вторник к соглашению касательно официального наименования Республики Македония. Об этом сообщил премьер-министр Греции Алексис Ципрас президенту страны Прокопису Павлопулосу.

"У меня хорошие новости. Некоторое время назад мы достигли соглашения с премьер-министром Бывшей югославской республики Македония по вопросу, который занимал наши умы в течение многих лет", - цитирует политика агентство Reuters.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, ведется на протяжении уже двадцати пяти лет. Афины стремятся добиться изменения названия соседней страны и выступают против ее вступления в Евросоюз и НАТО.

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Персоны
Ципрас, Алексис Павлопулос, Прокопис
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