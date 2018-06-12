Reuters: Скопье и Афины достигли соглашения об официальном наименовании Македонии

ТАСС, 12 июня. Скопье и Афина пришли во вторник к соглашению касательно официального наименования Республики Македония. Об этом сообщил премьер-министр Греции Алексис Ципрас президенту страны Прокопису Павлопулосу.

"У меня хорошие новости. Некоторое время назад мы достигли соглашения с премьер-министром Бывшей югославской республики Македония по вопросу, который занимал наши умы в течение многих лет", - цитирует политика агентство Reuters.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, ведется на протяжении уже двадцати пяти лет. Афины стремятся добиться изменения названия соседней страны и выступают против ее вступления в Евросоюз и НАТО.