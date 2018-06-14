У каждого своя Македония

Начавшийся в 1991 году процесс распада Югославии обернулся для Балкан не только экономическим спадом и кровопролитными войнами, но и спорами о том, как правильно называть новые государства, не обижая своих соседей. В чем суть спора между Грецией и Бывшей югославской Республикой Македония (БЮРМ), почему политики двух стран полны решимости его разрешить и при чем тут НАТО — в материале ТАСС.

Македоний много не бывает

Македония — понятие обширное. Есть, например, историческая Македония, на территории которой некогда располагалось античное греческое государство — родина Александра Македонского (или, как его называют на Западе, Александра Великого). Сегодня территорию этой исторической области занимают целых пять государств — Албания, Греция, Македония (БЮРМ), Болгария и даже Сербия.

В одной только Греции есть целых три Македонии. Одна из них — Западная Македония — входит в состав децентрализованной администрации Эпир — Западная Македония. Две другие — Центральная Македония и Восточная Македония и Фракия — входят в состав администрации Македония — Фракия со столицей в Салониках. При этом все три входят в географическую область Эгейская Македония.

Другая географическая область — Пиринская Македония — находится в Болгарии. Ее занимают две юго-западных области страны. Однако в названиях этих областей слово Македония никак не упоминается. Поэтому Греция Болгарии никаких претензий не предъявляет.

А вот государство Македония, почти полностью занимающее географическую область Вардарская Македония, стало у Афин бельмом на глазу.

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По мнению греческого правительства, название отколовшейся от Югославии в 1991 году республики приводит к монополизации исторического региона Македония, бо́льшая часть которого (около 51%) находится в Греции. Кроме того, часть греческого общества настаивает на историко-культурной принадлежности Македонии к греческой цивилизации.

В конце концов, слово Македония в переводе с греческого означает "высокий". А македонским царством правила греческая династия Аргеадов. При этом современное македонское государство населено в основном славянами.

На пути к компромиссу

В сентябре 1991 года свою независимость провозгласила Республика Македония. Но в 1993 году из-за разгоревшегося спора с Грецией в состав ООН страну приняли под названием Бывшая югославская Республика Македония. С тех пор почти ничего не изменилось. Не помогло Греции ни введение в отношении Македонии эмбарго, ни препятствия, которые Афины чинили республике на ее пути в НАТО и в Европейский союз.

В 2008 году, когда на саммите НАТО в Бухаресте Греция заблокировала приглашение Македонии, страны — члены блока договорились вернуться к вопросу вступления лишь после разрешения спора между двумя государствами. А министр иностранных дел Македонии Антонио Милошоский тогда заявил: "Мы — македонцы, а наша страна — Республика Македония, и она останется такой навсегда".

Однако в конце 2017 года в Скопье и Афинах вдруг решили разрешить проблему. Причем чем быстрее — тем лучше. По результатам декабрьской встречи представителей двух стран в Брюсселе спецпосланник генсекретаря ООН Мэтью Нимиц заявил, что в Афинах и Скопье "есть положительный импульс", и даже сказал, что разрешить многолетний спор можно менее чем за полгода.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил о намерении провести референдум, на котором будет принято новое название страны. Македонские СМИ приводили множество возможных вариантов. Например — Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония и Вардарская Республика Македония.

Как заявило македонское правительство 20 мая, Скопье и Афины вплотную подошли к решению спора. Возможное новое название — Республика Илинденская Македония — "название со временным определителем, которое ссылается на конкретные даты из прошлого и которое удовлетворяет македонскую и греческую стороны", говорилось в сообщении кабмина.

Более того, по словам премьер-министра БЮРМ Зорана Заева, республика надеялась разрешить спор с Грецией до июньского саммита ЕС. "Для Македонии членство в европейской семье означает экономический рост, связанность и равные возможности для молодых людей в Македонии и их сверстников в ЕС", — сказал премьер-министр страны-кандидата на вступление в Европейский союз.

В честь пророка

Один из самых главных государственных праздников Македонии — День Республики или Илинден ("День Илии") — отмечается 2 августа. В этот день македонцы вспоминают два исторических события — начало Илинденского восстания 1903 года и первое заседание Антифашистского собрания по народному освобождению Македонии 1944 года.

Илинденское восстание началось в городе Крушево в ночь на 2 августа 1903 года, когда более 800 военных освободили город от турецкого ига, а Никола Карев провозгласил независимость Крушевской Республики и стал ее председателем. Спустя десять дней независимости 18-тысячная армия Османской Империи вновь заняла город, а к сентябрю все восстание было жестоко подавлено.

Однако уже в июне стало известно, что Афины и Скопье остановились на новом названии – Республика Северная Македония. А 13 июня президент Македонии Гёрге Иванов отказался подписывать договор с Грецией о переименовании страны.

НАТО придает ускорение

"Какое бы название Греция и Македония ни согласовали для Бывшей югославской Республики Македония, если это будет официально решено и закреплено в конституции Македонии, то наверняка все это признают. Но суть происходящего, надеюсь, все понимают: здесь речь идет совсем не о том, чтобы учесть какие-то общие и специфические черты двух близких народов, а о том, чтобы одну из этих стран обязательно сделать членом НАТО", — прокомментировал в январе наладившийся диалог двух государств глава МИД Р. Ф. Сергей Лавров.

По мнению Лаврова, над разрешением спора начали активно работать лишь тогда, "когда США решили, что Македония должна быть в НАТО".

Премьер-министр Македонии Зоран Заев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг © AP Photo/Boris Grdanoski

Македония своего желания вступить в НАТО не скрывает, несмотря на протесты c поджогом флага военно-политического блока и недовольство части населения. А как заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, прибыв в Скопье 18 января, "дверь НАТО открыта для новых членов, но пересечение порога требует большой работы".

Россия, США и более 130 государств мира признают конституционное название Македонии — Республика Македония, но обязались признать любое решение, к которому придут Афины и Скопье.

Александр Мосесов