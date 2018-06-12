Порошенко в ходе запуска TANAP обвинил Россию в "злоупотреблении энергоресурсами"

АНКАРА, 12 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петро Порошенко во время церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в городе Эскишехир во вторник выступил с обвинениями в адрес России о том, что она "злоупотребляет энергоресурсами". Церемонию открытия TANAP транслировал телеканал A Haber.

"Благодаря усилиям Турции и Азербайджана, а также вкладу других европейских стран, этот ключевой элемент "Южного потока" был завершен. Отныне целый регион сможет наслаждаться обширными и безопасными энергетическими перспективами", - сказал он и в очередной раз обвинил Россию в "злоупотреблении энергоресурсами" для достижения политических целей. В качестве примера Порошенко привел строительство газопровода "Северный поток - 2". "Кому-то может показаться, что это коммерческий проект, на деле же он абсолютно политический", - утверждал президент Украины.

Порошенко также выразил мнение, что TANAP "обеспечит энергетической безопасностью Турцию, Азербайджан, Европу и Украину, так как он диверсифицирует газовый рынок на континенте".

Церемония запуска Трансанатолийского газопровода прошла 12 июня в городе Эскишехир в Турции. В церемонии открытия принимали участие президенты Турции Тайип Эрдоган и Азербайджана Ильхам Алиев, а также главы государств и правительств ряда других стран, в частности президент Украины Петр Порошенко.