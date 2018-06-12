Спецпрокурор Мюллер предложил схему защиты документов по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий утверждения о так называемом российском вмешательстве в американские выборы 2016 года, предложил суду жестко ограничить круг лиц, которым для ознакомления могут быть предоставлены документы, послужившие основанием для предъявления обвинений российским компаниям и гражданам РФ. Проект соответствующего распоряжения был опубликован во вторник в электронном архиве суда.

Ходатайство подано в рамках судебной тяжбы с компанией "Конкорд менеджмент и консалтинг", которая, по версии аппарата Мюллера, причастна к "вмешательству России". "По оценкам правительства, в целом все документальные доказательства, которые относятся к данному расследованию, занимают от 1,5 до 2 терабайтов, - сказано в сопроводительной записке к проекту. - Доказательства включают в себя данные о сотнях учетных записях в социальных сетях, а также сведения, полученные от владельцев почтовых серверов, финансовых институтов, а также из других источников".

Ранее сторона защиты требовала предоставить ей все эти документы. Однако команда Мюллера была против; по ее утверждению, это может привести к раскрытию "разнообразных методов по сбору правоохранительной и разведывательной информации". Этим могут воспользоваться зарубежные разведывательные службы других стран, в том числе российские. Более того, лица, обвиняемые Мюллером, могут сейчас продолжать заниматься "операциями по вмешательству".

В связи с этим Мюллер просит суд фактически запретить кому-либо из обвиняемых или связанных с ними лиц знакомиться с документами, за исключением адвокатов "Конкорд менеджмент и консалтинг". Подчеркивается, что эти документы не должны видеть те ответчики, которые находятся за пределами США и не участвуют в судебных заседаниях.

В середине февраля власти США выдвинули обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат Мюллера. Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований" "с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого, Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании антиамериканских информационных операций, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". В размещенных во вторник документах сказано, что "пока Пригожин предпочитает не появляться лично в суде, он не имеет права доступа к доказательствам по этому делу". Но если он приедет в США на заседание, то предлагаемое распоряжение не будет на него распространяться.