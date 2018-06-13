Трамп назвал великолепным свой визит в Сингапур

ТАСС, 13 июня. Президент США Дональд Трамп во вторник назвал великолепным свой визит в Сингапур и встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также перечислил успехи этих переговоров.

"Возвращаюсь домой из Сингапура после действительно великолепного визита. Был сделан большой прогресс по денуклеаризации Северной Кореи", - написал глава американской администрации в своем Twitter. Среди успехов встречи он указал освобождение Пхеньяном нескольких американцев, находившихся в заключении в КНДР, и процесс закрытия ядерных полигонов.

"Отлично поладили с Ким Чен Ыном, который хочет видеть прекрасные вещи в своей стране. Как я говорил ранее, любой может воевать, но только самые отважные могут установить мир!" - добавил Трамп.

Президент США и лидер КНДР покинули 12 июня Сингапур, где по итогам первого в истории саммита двух стран подписали документ, в котором взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.