СМИ: Помпео собирается лично изложить президенту Южной Кореи итоги саммита США и КНДР

ТАСС, 13 июня. Госсекретарь США Майкл Помпео, вероятно, лично проинформирует президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина об итогах встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap News со ссылкой на источник в южнокорейской администрации.

"Секретарь Помпео, как запланировано, посетит Голубой дом (администрация президента Южной Кореи - прим. ТАСС) в четверг. Президент [Мун Чжэ Ин], вероятно, встретится с ним", - отметил источник.

Мун Чжэ Ин спустя всего несколько часов после саммита США и КНДР провел 20-минутные телефонные переговоры с Трампом, в ходе которых высоко оценил итоги его встречи с Ким Чен Ыном.

Историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.