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Трамп: после выхода США из сделки по атому Иран действует не так смело, как раньше

Международная панорама
13 июня, 5:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июня. /ТАСС

Президент США также добавил, что власти Ирана "начинают выводить людей из Йемена, начинают выводить людей из Сирии"

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Иран стал совсем другой страной после того, как Вашингтон объявил о выходе из соглашения по атому. Как заявил глава Белого дома во вторник в интервью телеканалу Fox News, Тегеран, по его мнению, сейчас действует в своем регионе не так смело, как раньше.

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"Иран - это сейчас уже не та страна, которой она был еще три-четыре месяца назад", - сказал Трамп. По его словам, тогда иранцы "были гораздо смелее".

"Я считаю, что Иран изменился, - отметил американский лидер. - Я не думаю, что они [иранцы] сейчас так же смотрят в сторону Средиземного моря, Сирии и Йемена". "Они начинают выводить людей из Йемена, начинают выводить людей из Сирии", - добавил Трамп, не развив свою мысль.

Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности (СБ) ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно президент утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения. При этом Вашингтон выдвинул Тегерану фактически невыполнимые условия.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из соглашения и продолжить соблюдать свои обязательства. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выход США из СВПД нарушением резолюции СБ ООН и отметил, что Россия будет добиваться сохранения соглашения.

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