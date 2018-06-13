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В Сенате США считают, что денуклеаризация КНДР будет долгой и непрямолинейной

Международная панорама
13 июня, 7:44 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, июня. /ТАСС

Сенатор Дэвид Пердью также отметил, что официальные лица США и КНДР теперь перемещаются на следующий уровень, когда можно говорить о деталях денуклеаризации

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ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Возможный процесс ликвидации ядерных программ КНДР будет долгим и непрямолинейным. С таким прогнозом выступил во вторник на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, член Сената Конгресса США Дэвид Пердью (республиканец от штата Джорджия).

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Он является членом комитета по делам Вооруженных сил верхней палаты Конгресса, а до избрания в нее являлся одним из крупнейших частных предпринимателей США, возглавлявшим в прошлом, в частности, корпорацию Reebok, которая занимается производством спортивной одежды и инвентаря. Пердью обладает обширными связями в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Комментируя первый в истории саммит между США и КНДР, состоявшийся в Сингапуре, законодатель сообщил, что ободрен его итогами. "Я воодушевлен тем, что они [официальные лица США и КНДР] теперь перемещаются на следующий уровень, когда можно говорить о деталях денуклеаризации, о том, что это в действительности означает, о графике, о том, как можно добиться так называемого "воссоединения [КНДР] с сообществом наций", - отметил сенатор. Однако, считает он, "это будет долгое и хлопотное предприятие". "Ведение переговоров в этой части света чрезвычайно обескураживает, могу об этом сказать по собственному опыту", - заявил Пердью.

"За две недели это не произойдет. И это не будет прямолинейный [процесс]. Грядут дни, когда мы будем думать: "Да, у нас будет мир". И будут дни, когда мы будем думать: "Боже, надвигается ядерный холокост!" - убежден американский законодатель.

Он также утверждал, ссылаясь на содержание бесед, состоявшихся с представителями руководства Китая в Пекине весной текущего года, что те полностью согласны с определением денуклеаризации КНДР, выработанным нынешней американской администрацией. "Нам было совершенно однозначно заявлено этими высокопоставленными должностными лицами на данных официальных встречах, что Китай поддерживает наше [американское] определение "полной денуклеаризации" Корейского полуострова. Никаких недопониманий, никакой демагогии в этой области не было", - сказал Пердью.

При этом он высказался категорически против каких-либо уступок КНДР со стороны США, кроме оказания экономической помощи. "Думаю, было бы ужасно идти на какие бы то ни было уступки, кроме как [в области] экономического развития. Поэтому у меня вызывают тревогу комментарии по поводу нашего [американского] военного сотрудничества с Южной Кореей", - подчеркнул сенатор. Он имел в виду высказывания президента Дональда Трампа, пообещавшего на итоговой пресс-конференции в Сингапуре, что США приостановят совместные с Республикой Корея военные учения, которые американский лидер охарактеризовал как "чрезвычайно провокационные" и "неподобающие" в складывающейся ситуации.

Саммит в Сингапуре

Историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоялась 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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