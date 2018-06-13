США и КНДР могут продолжить взаимодействие уже на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Представители США и КНДР продолжат взаимодействие уже, возможно, на следующей неделе, они будут обсуждать вещи, которые не вошли в заявление по итогам прошедшей 12 июня встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом в среду, находясь в Сеуле, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, высказывания которого передает агентство Reuters.

По его словам, взаимодействие продолжится "на следующей неделе или около того", но точные сроки Помпео называть отказался. "Не вся эта [проделанная на встрече] работа нашла отражение в итоговом документе. Но по многим вопросам было достигнуто понимание, однако мы не могли уместить это на бумаге. Это значит, что еще остается работа", - сказал он, добавив, что проработка аспектов соглашения, не нашедших отражения в заявлении лидеров, продолжится, когда стороны "вернутся к обсуждению".

Госсекретарь также ожидает, что КНДР ликвидирует основную часть своего арсенала оружия массового поражение в ближайшие 2-2,5 года, то есть, в период его пребывания на посту. "Мы надеемся, что мы сможем достичь этого в течение двух, двух с половиной лет", - отметил он. По его словам, в Пхеньяне понимают, что потребуется тщательная проверка и верификация. "Я уверен, они понимают, что проверки будут очень тщательными", - указал он.

США и Республика Корея возобновят совместные военные учения, если КНДР перестанет добросовестно вести переговоры по своей ядерной программе, отметил Майкл Помпео.

По данным Associated Press, Помпео отметил, что президент США Дональд Трамп "ясно дал понять", что условием для заморозки учений было продолжение добросовестного переговорного процесса, в случае отсутствия которого она "больше не будет действовать".