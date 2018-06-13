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Норвежские депутаты выдвинули Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира

Международная панорама
13 июня, 19:14 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 13, июня. /ТАСС

Таким образом предлагается отметить заслуги президента США в области поиска мирного решения ядерной проблемы Корейского полуострова

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ОСЛО, 13 июня. /ТАСС/. Депутаты от норвежской Партии прогресса, входящей в коалиционное правительство страны, выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Как сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания, представители партии считают, что глава Белого дома достоин награды за усилия, направленные на поиск мирного решения ядерной проблемы Корейского полуострова.

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Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

"Происходящие сейчас события имеют историческое значение. Начался процесс, который должен обеспечить мирное будущее нашему миру. Пока это еще очень хрупкий процесс, и поэтому мы должны делать все от нас зависящее, чтобы он принес хорошие результаты, - заявил соавтор инициативы экс-глава минюста Норвегии Пер-Вилли Амундсен. - Я считаю, что мы можем это сделать, четко обозначив нашу позицию, и наградив Трампа премией мира".

Срок подачи заявок на присуждение Нобелевской премии мира за 2018 год истек 31 января. Таким образом представители норвежской правой партии номинировали президента США на премию 2019 года, лауреат которой будет объявлен только в следующем октябре. В прошлом месяце - еще до сингапурского саммита - Трамп был номинирован на Нобелевскую премию группой конгрессменов - республиканцев, предложивших отметить его усилия по достижению мира на Корейском полуострове при сохранении давления на КНДР.

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Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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