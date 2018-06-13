Эксперт: Трамп намерен форсировать реализацию сделки с КНДР по денуклеаризации региона

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не намерен затягивать с реализацией сделки по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на снятие санкций с КНДР и планирует достичь первых результатов уже через полгода. Об этом заявил в среду старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Эдвард Люттвак на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В Сингапуре не было одобрено совместного плана дальнейших действий, - отметил он. - Но у Трампа есть свой ускоренный график, который рассчитан на полгода. На итоговой пресс-конференции он сказал, что уже через шесть месяцев будет готов публично признать либо свой успех, либо неудачу".

По словам политолога, госсекретарь США Майкл Помпео сейчас работает над составлением графика контактов с партнерами из КНДР и списком выдвигаемых требований. "Прежде всего, речь идет о налаживании инспекционной деятельности, - пояснил он. - Любой международный инспектор должен иметь возможность посетить любой интересующий его ядерный объект в КНДР в любое время без предварительного уведомления властей".

"Судя по всему, северокорейский лидер [Ким Чен Ын] согласился с переговорной стратегией Трампа - "все в обмен на все", - продолжил эксперт. - Иными словами, только абсолютная денуклеаризация предполагает полное снятие санкций и предоставление обширной экономической и гуманитарной помощи. В этом качественное отличие предложений США от ядерной сделки с Ираном, которая была заключена по принципу частичных взаимных уступок и по этой причине вызвала несогласие главы Белого дома. К тому же эта сделка не была одобрена Конгрессом, а потому не может считаться официальным договором".

В этой связи, считает Люттвак, если Пхеньян пойдет на полную денуклеаризацию и Конгресс США одобрит достигнутые договоренности, то ни один из преемников Трампа не сможет отменить этого соглашения, а до тех пор международные санкции против КНДР будут сохраняться в полном объеме, и Вашингтон не допустит их ослабления.