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Эксперт: Трамп намерен форсировать реализацию сделки с КНДР по денуклеаризации региона

Международная панорама
13 июня, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Отмечается, что президент США планирует достичь первых результатов уже через несколько месяцев

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не намерен затягивать с реализацией сделки по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на снятие санкций с КНДР и планирует достичь первых результатов уже через полгода. Об этом заявил в среду старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Эдвард Люттвак на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

"В Сингапуре не было одобрено совместного плана дальнейших действий, - отметил он. - Но у Трампа есть свой ускоренный график, который рассчитан на полгода. На итоговой пресс-конференции он сказал, что уже через шесть месяцев будет готов публично признать либо свой успех, либо неудачу".

По словам политолога, госсекретарь США Майкл Помпео сейчас работает над составлением графика контактов с партнерами из КНДР и списком выдвигаемых требований. "Прежде всего, речь идет о налаживании инспекционной деятельности, - пояснил он. - Любой международный инспектор должен иметь возможность посетить любой интересующий его ядерный объект в КНДР в любое время без предварительного уведомления властей".

"Судя по всему, северокорейский лидер [Ким Чен Ын] согласился с переговорной стратегией Трампа - "все в обмен на все", - продолжил эксперт. - Иными словами, только абсолютная денуклеаризация предполагает полное снятие санкций и предоставление обширной экономической и гуманитарной помощи. В этом качественное отличие предложений США от ядерной сделки с Ираном, которая была заключена по принципу частичных взаимных уступок и по этой причине вызвала несогласие главы Белого дома. К тому же эта сделка не была одобрена Конгрессом, а потому не может считаться официальным договором".

В этой связи, считает Люттвак, если Пхеньян пойдет на полную денуклеаризацию и Конгресс США одобрит достигнутые договоренности, то ни один из преемников Трампа не сможет отменить этого соглашения, а до тех пор международные санкции против КНДР будут сохраняться в полном объеме, и Вашингтон не допустит их ослабления.

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Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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