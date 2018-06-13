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Евросоюз и НАТО призвали не упустить возможность решить спор о названии Македонии

Международная панорама
13 июня, 23:55 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 13, июня. /ТАСС

Ранее премьер Македонии Зоран Заев заявил, что Скопье и Афины пришли к соглашению о переименовании страны в Республику Северную Македонию

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БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Глава Евросовета Дональд Туск и генсек НАТО Йенс Столтенберг призвали не упустить возможность решить спор о названии Македонии и перезапустить европейский и евроатлантический интеграционный процесс на Западных Балканах. Об этом говорится в совместном заявлении Туска и Столтенберга, распространенном пресс-службой Совета ЕС в Брюсселе в среду.

"Мы приветствуем соглашение, достигнутое между премьерами [Греции Алексисом] Ципрасом и [Македонии Зораном] Заевым, по решению проблемы вокруг названия страны, - говорится в документе. - Мы надеемся, что удастся не упустить эту уникальную возможность перезапустить широкий европейский и евроатлантический интеграционный процесс на Западных Балканах. Это соглашение - пример для других, как обеспечивать мир и стабильность в регионе".

Заев заявил на пресс-конференции во вторник, что Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании балканской республики. По его словам, новое название страны - Республика Северная Македония. Заев уверен, что благодаря этому Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО.

Президент Македонии Гёрге Иванов в среду отказался подписать договор с Афинами о переименовании страны.

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Персоны
Заев, Зоран Иванов, Гёрге Туск, Дональд Ципрас, Алексис Столтенберг, Йенс
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