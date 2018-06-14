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Президент Южной Кореи назвал итоги саммита КНДР - США великим успехом

Международная панорама
14 июня, 9:36 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 14, июня. /ТАСС

Мун Чжэ Ин отметил, что встреча лидеров двух стран позволила всему миру избежать угрозы ядерной войны

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СЕУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин приветствовал итоги саммита КНДР - США, назвав его великим успехом. Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap.

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"Есть множество различных оценок результатов саммита, но наиболее важным является тот факт, что эта встреча позволила всему миру, включая США, Японию и Китай, избежать угрозы ядерной войны и межконтинентальных баллистических ракет", - подчеркнул лидер Южной Кореи на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Считаю, что даже один этот факт очень важен", - добавил президент.

Помпео в Сеуле провел встречу с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Стороны обсудили "последующие шаги в рамках общего подхода к Северной Корее", отметил в распространенном заявлении Госдепартамент. Прямо из Сеула госсекретарь США в четверг направится в Пекин, где расскажет своему китайскому коллеге Ван И, как проходили переговоры в Сингапуре.

Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ван И Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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