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СМИ: Индия готова отказаться от совместного с РФ проекта истребителя пятого поколения

Международная панорама
14 июня, 17:35 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 14, июня. /ТАСС

Официального подтверждения пока не поступало

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июня. /ТАСС/. Индия намерена отказаться от проекта по созданию совместно с Россией истребителя пятого поколения. Об этом сообщает в четверг индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам с РФ.

По данным источников, решение о выходе из проекта было принято в связи с тем, что представители индийской Организации оборонных исследований и разработок заверяют, что имеют все возможности для самостоятельного создания технологий, необходимых для такого самолета.

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Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее посол Индии в РФ сообщил в интервью ТАСС, что республика продолжает переговоры с Россией по истребителю пятого поколения.

Соглашение о проекте такого самолета было подписано в 2007 году. Истребитель пятого поколения разрабатывается на базе российского Су-57 в соответствии с предъявляемыми индийской стороной техническими требованиями. Предполагается, что стартовым заказчиком этого самолета станут ВВС Индии, а в дальнейшем он будет поставляться третьим странам.

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