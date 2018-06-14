Британское правительство изменило позицию в вопросе о парламентском голосовании по Brexit

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании изменило в течение четверга свою позицию уже после практически достигнутого компромиссного соглашения со сторонниками "мягкого Brexit" во фракции тори в Палате общин о принципиальном голосовании в парламенте по вопросу выхода из ЕС. Об этом сообщила в Twitter проевропейский депутат от правящих консерваторов Анна Субри, которая ранее объявила о том, что компромисс якобы уже достигнут.

"Как я понимаю, правительство представило поправку, которая не была согласована с [председателем парламентского Комитета по разведке и безопасности, бывшим генпрокурором страны] Домиником Гривом. Признательны за беседы, но без каких-либо консультаций то, в отношении чего ранее сегодня было достигнуто согласие, претерпело изменения", - сообщила Субри.

Сам Грив, который до этого провел переговоры с членами правительства, заявил в интервью Би-би-си: "В конце процесса что-то необъяснимым образом изменилось, о чем не было договоренности. Правительство выступило с предложением, которое не могло быть подвергнуто корректировке в противовес обычным методам Палаты общин. Поэтому оно не может быть принято".

Грив считается ведущим парламентарием в рядах тори, выступающим за предоставление парламенту права проведения решающего голосования по вопросу о форме выхода страны из ЕС в том случае, если до 21 января 2019 года правительству Терезы Мэй так и не удастся достичь с Брюсселем сделки по условиям Brexit. Тогда, согласно позиции Грива и его сторонников, правительство должно будет в течение двух недель выступить с программой выхода из европейского сообщества и предоставить парламенту право проголосовать по этой программе, то есть фактически речь идет об утверждении двумя палатами парламента политической линии кабинета тори в вопросе о Brexit.

Однако представленные правительством формулировки на данный счет, как утверждает Би-би-си, оказались слишком "нейтральными" и не могли устроить "повстанцев".

Противостояние евроскептиков и сторонников интеграции с ЕС

Официальные переговоры между Лондоном и властями ЕС начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. По его итогам тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, возглавлявший агитационную кампанию за сохранение членства страны в ЕС, подал в отставку, и на смену ему пришла Тереза Мэй, которая также голосовала за то, чтобы страна оставалась частью сообщества, но в итоге согласилась выполнять премьерскую миссию по реализации Brexit на практике. Евроскептики в британском правительстве во главе с министром иностранных дел Борисом Джонсоном, которые после референдума на какое- то время получили реальную власть в правительстве, сейчас опасаются, что Мэй вступила в негласный альянс со сторонниками "размывания" Brexit за счет поиска путей сохранения доступа Великобритании к единому рынку ЕС.

Вместе с тем накануне Палата общин отвергла поправки Палаты лордов в билль о Brexit, требующие от правительства договориться с Брюсселем о сохранении доступа к единому рынку и о продолжении членства страны в Таможенном союзе с ЕС после выхода Великобритании из европейского сообщества.