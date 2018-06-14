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Bloomberg: Пригожин оспорил идею спецпрокурора США о защите данных по "российскому делу"

Международная панорама
14 июня, 22:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июня. /ТАСС

По оценке юристов предпринимателя, команда Мюллера сослалась на "ложный закон", аргументируя свое ходатайство

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Российская компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" оспаривает правомочность ходатайства спецпрокурора США Роберта Мюллера о жестком ограничении круга лиц, которым для ознакомления могут быть предоставлены документы, послужившие основанием для предъявления обвинений компаниям и гражданам РФ. Об этом сообщило в четверг агентство деловых новостей Bloomberg.

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Агентство изложило позицию адвокатов Эрика Дубелье и Кэтрин Сейкали, представляющих в американском суде интересы "Конкорд менеджмент и консалтинг" предпринимателя Евгения Пригожина. По оценке юристов, команда спецпрокурора сослалась на "ложный закон", аргументируя свое ходатайство, и, очевидно, пытается в ускоренном порядке добиться согласия суда. "Ни одно рассмотренное судом дело никогда не предусматривало наложение столь тотальной санкции на незасекреченные документы", - отметили адвокаты компании.

Во вторник в электронном архиве судебной системы США был размещен проект ходатайства Мюллера. Он просит суд запретить кому-либо из обвиняемых или связанных с ними лиц знакомиться с документами, за исключением адвокатов "Конкорд менеджмент и консалтинг". Подчеркивается, что эти документы не должны видеть те ответчики, которые находятся за пределами США и не участвуют в судебных заседаниях.

В середине февраля власти США выдвинули обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат Мюллера. Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований" "с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого, Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании антиамериканских информационных операций, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". В размещенных во вторник документах сказано, что "пока Пригожин предпочитает не появляться лично в суде, он не имеет права доступа к доказательствам по этому делу". Но если он приедет в США на заседание, то предлагаемое распоряжение не будет на него распространяться.

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