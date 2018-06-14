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Белый дом: доклад инспектора минюста подкрепил подозрения Трампа по поводу экс-главы ФБР

Международная панорама
14 июня, 22:32 дата обновления: 14 июня, 22:44 UTC+3

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что речь идет о "политической ангажированности некоторых членов ФБР"

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Доклад генерального инспектора министерства юстиции США Майкла Хоровица по итогам расследования действий ФБР и минюста в деле экс-госсекретаря Хиллари Клинтон подкрепил подозрения президента Дональда Трампа по поводу действий экс-главы ФБР Джеймса Коми. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

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"Президента ввели в курс дела по поводу доклада генерального инспектора. Он подкрепил подозрения президента по поводу действий Коми и политической ангажированности некоторых членов ФБР", - сказала она.

В докладе, распространенном ранее в четверг, отмечается, что расследование генерального инспектора не выявило никаких доказательств политической ангажированности расследования вокруг Клинтон. Тем не менее в нем отмечается, что Коми действовал вразрез с установленными процедурами, а ряд его подчиненных, занятых в расследовании вокруг Клинтон, "выражали готовность предпринять официальные шаги", чтобы помешать Трампу занять пост президента США.

Несмотря на это, в целом доклад не подкрепляет точку зрения Трампа, который уже долгое время утверждает, что расследование было ангажированным, а экс-госсекретарь якобы избежала правосудия. Как отмечается в докладе, "нет никаких доказательств того, что выводы прокуроров министерства [юстиции] были ангажированными или были сделаны на основании неподобающих обстоятельств".

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Персоны
Коми, Джеймс Сандерс, Сара Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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