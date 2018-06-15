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В Сеуле заявили, что США не обсуждают с КНДР присутствие своих войск в Южной Корее

Международная панорама
15 июня, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Представитель администрации южнокорейского лидера также сказал, что в ходе переговоров между Вашингтоном и Сеулом накануне саммита США - КНДР обсуждался вопрос денуклеаризации КНДР

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ТАСС, 15 июня. США не обсуждает с КНДР вопрос о присутствии своих войск, размещенных в Южной Корее, поскольку это является вопросом, относящимся к сфере альянса между Вашингтоном и Сеулом. Об этом заявил в пятницу агентству Reuters высокопоставленный представитель администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

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Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

"Позвольте мне высказаться ясно, - приводит Reuters слова южнокорейского источника. - Не было никаких обсуждений и никакого изменения позиции в том, что касается вопроса американских войск в Южной Корее".

Представитель администрации южнокорейского лидера также сказал, что в ходе переговоров между Вашингтоном и Сеулом накануне состоявшегося на этой неделе саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном обсуждался вопрос о скором достижении цели денуклеаризации КНДР. При этом источник агентства не уточнил, какие именно сроки завершения этого процесса обсуждались в ходе переговоров.

Исторический саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялся 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян. Президент США при этом отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тысячи американских военнослужащих.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 14 июня заявил, что он не исключает возможности приостановки совместных военных учений его страны с США если Северная Корея будет проводить в жизнь меры по денуклеаризации и продолжать искренний диалог с Южной Кореей и с Соединенными Штатами. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в тот же день заверил своих коллег из Республики Корея и Японии Сон Ён Му и Ицунори Онодэру в том, что США и дальше будут обеспечивать защиту их стран.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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