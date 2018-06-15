Трамп: воссоединение Крыма с Россией состоялось из-за слабости Обамы

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Возвращение Крыма в состав Российской Федерации состоялось из-за слабости предыдущего президента США демократа Барака Обамы. Такое мнение выразил в пятницу нынешний американский лидер Дональд Трамп.

"Крым потерял президент Обама - просто чтобы вы понимали. Это произошло задолго до того, как я сюда (в Белый дом - прим. ТАСС) пришел. <...> Это его (Обамы - прим. ТАСС) вина", - заявил Трамп.

"Президент Обама потерял Крым, потому что президент [России Владимир] Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину", - утверждал американский лидер. На взгляд Трампа, это объяснялось отказом Обамы применить военную силу против Сирии в 2013 году вопреки собственным предупреждениям в адрес Дамаска. "Никто даже не знает, что именно отдал [другим] президент Обама, когда не стал пересекать "красную линию", - убежден Трамп.