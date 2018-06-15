Как менялось мнение Дональда Трампа о статусе Крыма

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. По данным источников портала BuzzFeed, глава Белого дома также задался вопросом, почему лидеры G7 находятся на стороне Украины — "одной из самых коррумпированных стран в мире". Официально Белый дом отказался комментировать эту информацию, сославшись на то, что слова президента могли прозвучать в частной беседе. Однако в прошлом Трамп уже говорил о том, что "крымчане предпочли бы остаться с Россией", и обещал рассмотреть возможность признания полуострова российским. ТАСС изучил прежние высказывания политика о Крыме и ситуации на Украине.

До избрания президентом: комплименты Путину и возможность признания

• 12 апреля 2014 года, в интервью Fox Business:

[Президент РФ Владимир Путин] проделал потрясающую работу — перехватил инициативу из рук президента [Барака Обамы]. Это так умно — ты видишь восстания [на Украине], где ущемляют русских, и думаешь: "Окей, теперь мы возьмем ситуацию под свой контроль". И он действительно, шаг за шагом, сделал это, ему стоит отдать должное. Любопытно, что во время конкурса "Мисс Мира" — мы как раз выезжали из Москвы — он был так любезен! Но нужно признать его заслуги перед страной — ее престиж на мировой арене очень мощный <…> Обама еще может вернуться, но пока Путин обыгрывает его как ребенка.

• 31 июля 2015 года, в интервью CNN:

Это (ситуация вокруг Крыма — прим. ТАСС) в гораздо большей степени является проблемой Европы, нежели нашей. А Европа не выражает по этому поводу столько неудовольствия, как мы.

Они (европейцы) поддерживают деловые отношения с Россией, получают их газ, получают их нефть… А мы делаем из этого слишком большую проблему.

Почему лидирующую роль в этом не берет на себя Германия? Вы знаете, Германия является очень богатой, очень влиятельной страной. Почему они этим не занимаются? Всюду Соединенные Штаты! Мы как мировой полицейский.

• 27 июля 2016 года, во время пресс-конференции во Флориде:

Мы это (возможность признания Крыма — прим. ТАСС) рассмотрим. Да, мы рассмотрим.

• 31 июля 2016 года, в интервью ABC:

[Путин] не пойдет на Украину, понимаете? Запишите это, пометьте себе. И носите всегда с собой… Да, он уже там в каком-то смысле. Но я не там — там Обама. И, честно говоря, вся эта часть мира — бардак, благодаря Обаме, со всей его силой и мощью НАТО. Между тем [Путину] все сходит с рук, и он берет Крым… Насколько мне известно, крымчане предпочли бы остаться с Россией, а не там, где они были раньше. И это также надо учитывать.

• 1 августа 2016 года, в Twitter:

При всей жесткости тона Обамы в отношении России и Украины, они и так взяли Крым и продолжали продвижение вперед. Вот о чем я говорил.

• 1 августа 2016 года, на митинге в городе Колумбус (штат Огайо):

Вы хотите вернуться назад? Вы хотите получить Третью мировую войну, чтобы вернуть его (Крым) обратно (Украине)?

После избрания: смена риторики

• 15 февраля 2017 года, в Twitter:

Крым был взят Россией при администрации Обамы. Были ли он слишком мягок по отношению к России?

• 7 марта 2017 года, в Twitter:

Восемь лет Россия "наезжала" на президента Обаму, становилась сильнее и сильнее, заполучила Крым и прибавляла ракеты. Слабак!

• 13 июля 2017 года, в беседе с журналистами по пути в Париж:

Я бы никогда не снял санкции до тех пор, пока в Сирии и на Украине не будет сделано что-то, что бы устраивало нас и устраивало бы всех. Я видел сообщения [о намерениях снять санкции с РФ]. Я заработал много денег, я заключал прекрасные сделки — это то, чем я занимаюсь. Почему я должен снимать санкции, не получая ничего взамен?

• 2 августа 2017 года, в заявлении по случаю подписания им же закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР:

Хотя я и поддерживаю жесткие меры, призванные наказать и сдержать агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, этот закон является весьма ущербным.

В своем стремлении поскорее принять этот законопроект Конгресс включил в него ряд явно неконституционных положений. К примеру, хотя я разделяю политические взгляды из разделов 253 и 257 (в них говорится о непризнании "незаконных вторжений и оккупации Абхазии, Южной Осетии, Крыма, Восточной Украины и Приднестровья" — прим. ТАСС), эти положения направлены на то, чтобы лишить президента исключительного конституционного права признавать иностранные правительства, в том числе и территориальные границы.

Моя администрация ожидает, что Конгресс откажется от применения этого ущербного законопроекта с целью помешать нашей важной работе с европейскими союзниками по разрешению конфликта на Украине, а также от использования его для создания помех нашим усилиям по устранению любых непредвиденных последствий, с которыми могут столкнуться американские предприятия, наши друзья и наши союзники.

• 19 сентября 2017 года, на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН:

Мы должны отвергнуть угрозы суверенитету от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны поддерживать уважение к праву, уважение границ и уважение культуры и мирное взаимодействие.

Второй год на посту президента: и снова Обама

• 20 февраля 2018 года, в Twitter:

Спасибо вам, "Fox и друзья" (любимая телепередача Трампа — прим. ТАСС), за прекрасную хронику всех провалов администрации Обамы в отношении России, включая Крым, Сирию и многое другое. Мы снова начали побеждать!

Я намного жестче по отношению к России, чем Обама, просто посмотрите на факты. Абсолютно лживые новости.

• 9 июня 2018 года, на саммите G7:

Крым был упущен в период администрации Обамы. Он позволил России взять Крым. Зачем он это сделал? У меня, возможно, была бы совершенно другая позиция [по этому вопросу].

• 14 июня 2018 года, в интервью Fox News:

Я не хочу выступать против кого-либо. [Путин] без уважения относился к нашему лидерству прежде. Он переступал через него. Посмотрите, что он сделал с Крымом. Он забрал Украину, то есть часть территории Украины. Он без уважения относится к нашему лидерству. Люди говорят, что это допустил я. Но он сделал это при Обаме. Обама не должен был этого допустить. Предположительно, ФБР предупреждало Обаму, но он ничего с этим не сделал.